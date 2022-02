Corona wirbelt in einigen Kitas im Donau-Ries-Kreis Betrieb durcheinander

Plus Corona stellt Familien oft vor Herausforderungen. Vor allem, wenn der Kindergarten nicht wie üblich offen hat. Das ist in der Region vereinzelt der Fall.

Seit Mitte der vergangenen Woche ist der Holzheimer Kindergarten in den Normalbetrieb zurückgekehrt. Dort hatte ein größerer Corona-Ausbruch dafür gesorgt, dass phasenweise von über 60 Buben und Mädchen gerade einmal drei die Einrichtung besuchten. Auch einige Erzieherinnen waren wegen einer Covid-19-Infektion ausgefallen, doch auch die sind mittlerweile wieder zurück, wie Bürgermeister Josef Schmidberger auf Nachfrage unserer Redaktion berichtet. Dafür hat das Virus nun in anderen Kitas zugeschlagen.