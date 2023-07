Landkreis Donau-Ries

Diskussion im Kreis Donau-Ries: Wofür bekommen Flüchtlinge 2538 Euro Bürgergeld?

Plus Das Thema Bürgergeld für Schutzsuchende aus der Ukraine sorgt für Gesprächsstoff im Landkreis. Wie sich die Summe für eine vierköpfige Familie zusammensetzt.

Warum bekommen Schutzsuchende aus der Ukraine Bürgergeld? Wie setzen sich die 2538 Euro zusammen, die eine durchschnittliche vierköpfige Flüchtlingsfamilie von dort in Deutschland für ihren Lebensunterhalt bekommen kann? Und weshalb ist diese Summe so hoch? Fragen wie diese beschäftigen unsere Leserinnen und Leser seit unserem Artikel über die angespannte Flüchtlingslage im Landkreis und über deren finanzielle Unterstützung. Unverständnis herrscht mitunter in der Bevölkerung über diese Summe, damit auch Erklärungsbedarf. Das Thema sorgt für Gesprächsstoff und die Gefahr einer Neiddebatte besteht.

Das Bürgergeld gibt es seit Januar; es hat das Arbeitslosengeld II (Hartz IV) abgelöst. Die darin vorgesehenen Leistungen können von allen Bürgerinnen und Bürgern in Deutschland beantragt werden, wenn sie nicht genug Geld zum Leben verdienen. Dass auch Menschen aus der Ukraine Anspruch darauf haben, liegt an einer Entscheidung der EU, die ihnen sehr rasch den Aufenthaltsstatus zubilligt. Sie müssen – im Unterschied zu anderen Flüchtlingen – kein Asylverfahren durchlaufen, sondern werden in Deutschland gleich als anerkannte Asylbewerber behandelt. Ab diesem Zeitpunkt steht ihnen Bürgergeld zu.

