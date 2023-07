Landkreis Donau-Ries

vor 17 Min.

Landrat Rößle: Flüchtlingslage trifft den Landkreis "mit voller Wucht"

Die Flüchtlings-Situation im Landkreis Donau-Ries spitzt sich weiter zu. Jede Woche kommen hier 30 Schutzsuchende an. Dieses Foto entstand heuer im März im Landratsamt. Doch der Strom reißt nicht ab.

Plus Mit ungeahnter Dynamik spitzt sich die Flüchtlings-Problematik im Donau-Ries-Kreis zu. Es kommen immer mehr Schutzsuchende und Unterkünfte gibt es zu wenige.

Von Barbara Würmseher Artikel anhören Shape

Die Flüchtlings-Situation im Landkreis spitzt sich zu. Sie hat inzwischen eine Dynamik angenommen, mit der niemand gerechnet hat und von der Landrat Stefan Rößle sagt, sie komme "mit voller Wucht". Der Zuzug wird immer stärker, das Tempo immer rasanter, die Herausforderungen werden immer größer. Betroffenheit über eine Situation breitet sich aus, die nur mehr schwer zu lösen ist. Die Regierung von Schwaben übt starken Druck auf die Landkreise aus und kündigt inzwischen Zwangszuweisungen an, sollten diese keine freien Plätze mehr melden. "Das würde bedeuten, dass Busse bei uns Flüchtlinge ausladen, auch wenn wir gar keine Unterbringungsmöglichkeiten haben", erklärt Johann Stark, Leiter der Ausländerbehörde im Landratsamt.

Gab es im gesamten Kalenderjahr 2021 insgesamt 638 Zuweisungen für den Donau-Ries-Kreis, wie Michael Dinkelmeier, Teamleiter für Asylangelegenheiten, beziffert, so liegen wir im ersten Halbjahr 2023 schon bei 653. Ukrainer machen den Löwenanteil aus, dazu kommen Menschen aus dem Irak, der Türkei, Gambia und Afghanistan. Aktuell leben 1213 Flüchtlinge in dezentralen Wohnungen im Landkreis und 451 in Gemeinschaftsunterkünften.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen