Energiepreis-Explosion: Das sagen die Ampel-Abgeordneten

Plus Die Kosten für Strom und Gas steigen enorm. Das sagen die Vertreter der Regierungsparteien aus dem Kreis Donau-Ries zur Lage - und was sie dagegen tun wollen.

2000 Euro Mehrkosten pro Jahr für Strom und Gas - für einen Durchschnittshaushalt. Diese Nachricht lässt derzeit viele Bürgerinnen und Bürger mehr als nur zusammenzucken. Enorme Steigerungen bei den Energiekosten stehen an. Was wollen die Abgeordneten aus dem Landkreis Donau-Ries der Regierungsparteien dagegen tun? Wofür setzen sie sich konkret ein, um die Menschen zu entlasten?