Landkreis Donau-Ries

12:00 Uhr

Landrat Rößle: "Werden uns Ausbau der Windkraft nicht verschließen"

Plus Im Landkreis gibt es vier Windräder. Dass es nicht mehr sind, lag vor allem an einem Thema. Dennoch soll die Windkraft bei der Energiewende ihren Platz finden.

Von Manuel Wenzel

14. März 2002 und 19. November 2014 - das sind die Daten, an denen die bisher einzigen Windräder im Landkreis Donau-Ries genehmigt wurden. Pionierarbeit wurde seinerzeit im Monheimer Ortsteil Wittesheim geleistet, wo sich seit rund 20 Jahren ein Rotor dreht. Die drei Anlagen in Riedheim (Holzheim) gingen im Sommer 2016 in Betrieb. Offizielle Bauanträge für weitere Anlagen liegen dem Landratsamt Donau-Ries derzeit nicht vor. Der Behörde sind aber drei Projekte bekannt, die sich (noch) mit dem Thema Windkraft befassen.

