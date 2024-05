Landkreis Donau-Ries

18:05 Uhr

Selbstbedienungsläden im Kreis Donau-Ries: Wie viel wird geklaut?

Selbstbedienungsläden sind praktisch, ziehen jedoch manchmal auch dreiste Diebe an. Ohne Kameras geht in den kleinen Läden im Kreis Donau-Ries nichts mehr.

Plus Immer mehr Landwirte betreiben nebenbei kleine Selbstbedienungsläden, die durchgehend geöffnet sind. Doch nicht alle Leute sind ehrlich.

Von Lara Schmidler

Sie sind rund um die Uhr geöffnet, mit den wichtigsten Produkten bestückt und leicht zu handhaben: Selbstbedienungsläden sind im Kommen. Und das Konzept ist denkbar einfach: hineingehen, die Ware nehmen, bezahlen – nur eben ohne Kassierer, sondern auf Vertrauensbasis, mal in bar, mal mittels Online-Bezahlsystem. Meistens funktioniert das. Aber auch nicht immer.

Hubert Gerstmeier betreibt seit drei Jahren ein Selbstbedienungshäuschen auf seinem Hof in Auchsesheim. Und während er zum großen Teil positive Erfahrungen gemacht habe, gebe es durchaus auch die andere Seite. "Klar kommt es mal vor, dass Sachen geklaut werden", sagt er. Wie oft, das lasse sich nicht so genau sagen. "Es ist wie im echten Leben auch: Gute 95 Prozent der Leute sind ehrlich, über die restlichen fünf Prozent muss man sich ärgern." Besonders auffällig sei es zu Beginn des Ukraine-Kriegs gewesen, als vieles plötzlich teurer geworden sei. "Viele mussten sparen, und da war es deutlich erkennbar, dass solche Geschichten plötzlich anfangen." Oft habe man auch einen Verdacht, wer das Konzept ausnutze - und das spreche er auch bei der betroffenen Person an. "Das habe ich im letzten Fall auch gemacht, seitdem ist Ruhe." Angezeigt habe er bisher noch niemanden.

