24/7-Automaten ermöglichen Weihnachtseinkäufe an den Feiertagen

Auf den letzten Drücker Geschenke besorgen und Lebensmittel einkaufen? Dank 24/7-Konzepten gibt es überall Rettung, nicht nur an der Tankstelle.

Trotz penibel geführter Einkaufsliste kommt es gerade an stressigen Tagen dazu, dass ausgerechnet diese eine Zutat für das Gericht fehlt. Besonders stressig: die bevorstehenden Festtage. Weihnachten fällt dieses Jahr auch noch auf einen Sonntag und auch am Montag und Dienstag sind die Geschäfte zu. Die Rettung für (so ziemlich) alle Fälle ist inzwischen nah: dank Geschäften und Automaten, die 24 Stunden lang sieben Tage die Woche geöffnet haben. Selbst das vergessene Geschenk muss man nicht mehr zwangsläufig an der Tankstelle besorgen. Da kann man schon vor Weihnachten etwas durchatmen.

Karten, Geschenkartikel und allerlei Lebensmittel gibt es seit diesem Jahr beispielsweise im Stadthofladen in der Nördlinger Hallgasse. Für den Eintritt muss man sich nirgendwo registrieren. Es reicht die eigene EC-Karte, die als Türöffner gilt und mit der man auch bezahlt, wenn das letzte fehlende Teil endlich im Einkaufskorb landet. Ähnlich funktioniert der Einkauf außerhalb der Öffnungszeiten auch in Grubers-Regio-Laden in Löpsingen. Dazu muss man allerdings voher online die Gästekarte ausfüllen.

Rund um die Uhr einkaufen im Landkreis Donau-Ries

Gerade viele der Hofläden im Kreis Donau-Ries haben ein Selbstbedienungshäuschen. Inzwischen wird das Angebot meistens ebenfalls durch einen 24-Stunden-Automaten ergänzt. Beispiele dafür sind der Biohof Schabert in Oberndorf am Lech, das Milchhäuschen Harburg (Listhof 6) oder die Milchtankstelle am Järgerhof in Wemding. Eine Auswahl der Hofläden ist zu finden auf der Website des Landratsamts unter https://www.donau-ries.de/themen/nahversorgung/regionaler-einkaufsfuehrer.

Eingemachtes, Fertigküche, Eier und Milchprodukte, Handwerkskunst, Obst, Gemüse und Soßen erhalten die spontanen Weihnachtsplaner unter uns außerdem in den Dorfladenboxen in Fremdingen und Fessenheim. Selbst für Blumen ist inzwischen rund um die Uhr gesorgt. Wer Glück hat, ergattert noch einen Strauß in Nördlingens erstem Blumenautomaten in der Wemdinger Straße.

Pizza, fertig gebacken aus dem Automaten

Wer nach den Feiertagen keine Lust mehr hat, selbst zu kochen und den Pizza-Vorrat im Tiefkühlfach aufgebraucht hat: In Nördlingen und Oettingen gibt es seit geraumer Zeit einen Pizza-Automaten, die sogenannte Blizza kommt sogar gebacken raus und ist fertig zum Essen. Der altbekannte Lieferdienst tut es aber sicher auch.

Egal, wie es bei Ihnen in den nächsten Tagen läuft, wir wünschen Ihnen möglichst wenig unvorhergesehene Lücken im Vorratsregal, wenig Stress und vor allem viel Zeit mit Ihren Lieben. Frohe Weihnachten!