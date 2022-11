Landkreis Donau-Ries

vor 52 Min.

WM-Start in Katar: "Es ist ein Friedhof, auf dem sie spielen."

Die bevorstehende Fußball-WM in Katar sorgt bei vielen Menschen in der Region für Diskussionen. Auch Menschen aus Politik und Fußball sind zwiegespalten.

Plus Die bevorstehende Fußballweltmeisterschaft sorgt auch im Landkreis für Diskussionen. So sehen Menschen aus der Politik und dem Fußball das Ereignis.

Von Celine Theiss Artikel anhören Shape

Einschalten oder nicht einschalten? Das ist die entscheidende Frage, wenn das Thema Fußballweltmeisterschaft in Katar angesprochen wird. Kaum ein Sportevent hat im Vorfeld für so ein riesiges Aufsehen gesorgt wie die diesjährige WM, die am kommenden Sonntag im Wüstenstaat mit dem Spiel Katar gegen Ecuador eröffnet wird. Fehlende Fußballtradition, Korruption und Menschenrechtsverletzungen sind für den ein oder anderen Grund genug, die Veranstaltung zu boykottieren und den Fernseher ausgeschaltet zu lassen. Die Donauwörther Zeitung hat sich in der Region umgehört und Menschen aus Politik und Fußball dazu befragt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen