Nahende WM löst zu Recht Unbehagen bei den Fußballfans aus

Plus Die Fußball-WM in Katar, die am 20. November startet, steht seit der Vergabe unter einem schlechten Stern. Es gibt gute Gründe sie zu boykottieren.

Die 22. Fußball-Weltmeisterschaft steht vor der Tür. Fühlt sich irgendwie seltsam an, so im Winter. Doch das ist nicht der einzige Grund, der bei vielen Fußballfans für ein mulmiges Gefühl in der Magengrube sorgt. Seit der Vergabe des Sportevents im Jahr 2010 an Katar steht die WM in der Kritik. Mittlerweile gibt es mehr als genug Gründe, die Spiele zu boykottieren. Korruptionsvorwürfe gab es in den vergangenen Jahren zuhauf. Die Spiele werden überschattet von der Tatsache, dass Gastarbeiter ihr Leben für den Bau der Spielstätten ließen, unter unmenschlichen Bedingungen dort arbeiten und leben mussten. Aber auch die prekäre Lage der Menschen- und Frauenrechte am Austragungsort besorgten im Vorfeld viele Fans.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen