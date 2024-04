Landkreis Donau-Ries

Zwischen Sommerhitze und Schneefall: Ist das noch normales Aprilwetter?

Plus Sommerlichen Tagen folgen im Kreis Donau-Ries plötzlich Schneefall und Winterkälte. Was bedeutet das für Apfelbäume, Rosen und Co. - und muss man wieder auf Winterreifen wechseln?

Von Lara Schmidler

Der April 2024 zeigt sich im Landkreis Donau-Ries von einer besonders durchwachsenen Seite: Nachdem sommerliche Temperaturen von bis zu 27 Grad den örtlichen Eisdielen die erste Kundschaft des Jahres beschert haben, ist es aktuell nicht nur eisig kalt, sondern es fällt zudem morgens leichter Schnee. Der April macht, was er will - oder macht er in diesem Fall etwas komplett Ungewöhnliches? Wir haben beim Wetterexperten nachgefragt und geben Tipps für den richtigen Umgang mit dem Wintereinbruch.

Werner Neudeck gilt seit Jahren als Experte in Sachen Wetter. Er protokolliert sämtliche lokale Wetterdaten seit 2000. Generell müsse man im April damit rechnen, dass es noch einmal schneit, meint er - auch in der zweiten Monatshälfte. "Heuer ist es insofern ein extremer Fall, als dass die ersten beiden Wochen eigentlich keine Frühlingswochen waren. Ab 25 Grad spricht man schon von Sommertagen." Und während Schwankungen im Allgemeinen gerade im April normal seien und auch sommerliche Temperaturen ab und an vorkämen (der Rekord liegt bei 31,8 Grad am 21. April 2012), sei ein solch extremes Ausmaß schon eher selten.

