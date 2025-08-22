Icon Menü
Landwirt möchte nahe Wolferstadt einen Solarpark errrichten

Wolferstadt

Gemeinderäte sehen Agri-PV-Anlage positiv

Nahe Wolferstadt möchte ein Landwirt einen speziellen Solarpark errichten. So reagieren die Vertreter der Gemeinde.
    Nahe Wolferstadt könnte ein spezieller Solarpark entstehen.
    Nahe Wolferstadt könnte ein spezieller Solarpark entstehen. Foto: Wolfgang Widemann (Symbolbild)

    Ein Landwirt möchte auf einem seiner Äcker nahe Wolferstadt einen Solarpark errichten. Weil dies in einer speziellen Konstruktion erfolgen soll, hatte der Gemeinderat nach Auskunft von Bürgermeister Philipp Schlapack nun keine Einwände gegen das mögliche Projekt.

    Das Gremium beschäftigte sich mit einer Voranfrage, die der Grundstückseigentümer einreichte. Demnach könnte er sich vorstellen, auf einer Fläche von 1,7 Hektar einige hundert Meter südlich von Wolferstadt eine Agri-PV-Anlage zu errichten. Der Vorteil dieser Variante: Die einzelnen Module sind beweglich, drehen sich mit der Sonne und können senkrecht gestellt werden. Dadurch kann das Feld weiter landwirtschaftlich genutzt werden. Kürzlich begannen nahe Oberndorf die Bauarbeiten für einen solchen Solarpark.

    In Wolferstadt begrüßten laut Schlapak die Ratsmitglieder die Pläne und bewerteten die Voranfrage einstimmig positiv. (wwi)

