In Harburg fühlt es sich fast nach Feiertag an

In katholischen Kommunen bleiben Geschäfte und Firmen am Freitag geschlossen. Im Landkreis Donau-Ries trifft dies an Mariä-Himmelfahrt unter anderem auf Donauwörth, Rain, Monheim, Wemding und dieses Jahr erstmals Oettingen zu. Andere Städte und Gemeinden mit überwiegend evangelischer Bevölkerung, insbesondere Nördlingen, werben mit dem Nichtfeiertag. In der Stadt Harburg ist die Lage nicht so eindeutig. Zwar ist Mariä Himmelfahrt dort kein gesetzlicher Feiertag, dennoch bleiben zahlreiche Läden und Institutionen geschlossen. Warum das so ist – und wen es betrifft.

Die Stadt Harburg ist verwaltungstechnisch eine Einheit – tatsächlich aber eine Gemeinschaft aus vielen Teilen. Zwölf Ortsteile mit unterschiedlichen Konfessionen-Konstellationen gehören laut Statistik des Einwohnermeldeamtes zur Stadt. Am Freitag zeigt sich, wie stark das den Alltag prägt.

Von den etwa 5600 Menschen sind rund 2500 evangelisch und knapp 1900 katholisch, teilt das Einwohnermeldeamt mit. Eine katholische Mehrheit findet sich lediglich in Hoppingen (katholisch 181, evangelisch 52 Menschen) und in Mündling (katholisch 459, evangelisch 34). Der Rest ist überwiegend protestantisch. Am deutlichsten fällt das Verhältnis in Mauren (katholisch 58, evangelisch 346) und Katzenstein (katholisch 1 evangelisch, 15) auf. Die daraus resultierende Mehrheit wirkt sich auf die Kernstadt aus. Freitag ist dort offiziell keine Feiertag, gefühlt aber schon.

Ein halber Feiertag? In Harburg ist an Mariä Himmelfahrt wenig los

Tatsächlich handle es sich beim 15. August um „einen halben Feiertag“, sagt Martin Kilian, der Vorsitzende des Gewerbeverbandes der Stadt und Gastwirt: „An dem Tag ist in Harburg nicht viel los.“ Bis auf wenige große Firmen und einen Supermarkt habe alles geschlossen.

So öffnet am Freitag lediglich der Netto-Markt seine Tür, die Edeka-Filiale hingegen bleibt zu. „Wir gehören zu der Zentrale in Ingolstadt“, erklärt eine Mitarbeiterin auf Anfrage. Da Ingolstadt katholisch ist, wirke sich das auch auf den Standort in Harburg aus. Auch die angeschlossene Bäckerei sei am Freitag geschlossen.

Icon vergrößern An Mariä Himmelfahrt sind in Harburg nicht nur die Banken geschlossen. Foto: Anja Volkwein Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen An Mariä Himmelfahrt sind in Harburg nicht nur die Banken geschlossen. Foto: Anja Volkwein

Das gilt auch für die Gemeinschaftspraxis Harburg sowie für die Filialen der Sparkasse und der Raiffeisen-Volksbank in der Kernstadt. Die Sparkassenniederlassung dort habe zwar freitags keine regulären Öffnungszeiten, aber in Jahren, in denen Mariä Himmelfahrt auf einen anderen Wochentag falle, bleibe die Sparkasse zu, berichtet eine Angestellte vor Ort. Auch ihre Kollegin bei der Raiffeisen-Volksbank bestätigt: „Wir haben zu.“ Die Filiale gehöre zur übergeordneten Verwaltungseinheit in Donauwörth – einer mehrheitlich katholischen Stadt.

Neben Mayer's Backstube, die sich laut Auskunft „knapp dafür entschieden“ hat, am Feiertag geschlossen zu bleiben, schließt eine weitere zentrale Institution ihre Pforten bereits am Donnerstag: das Rathaus. Die Bediensteten setzten den inoffiziellen Feiertag um, indem sie an diesem Tag Urlaub nehmen oder Überstunden abbauen. „Wir haben immer zu gehabt, mein ich mich zu erinnern“, fügt Stadtbaumeister Klaus Schindler hinzu.

Donauwörther können am Feiertag in Harburg, Ebermergen und Mauren einkaufen

Geöffnet hingegen haben neben dem Netto-Markt in der Kernstadt einige wenige Läden in den Ortsteilen: Darunter das Dorflädle in Ebermergen, das wie gewohnt geöffnet ist. Wer spontan Wurst und Fleisch am Feiertag kaufen will, kann dies in Mauren. Die Landmetzgerei Münzinger dort verkauft ihre Waren auch an Mariä Himmelfahrt. „Mauren ist evangelisch. Wir haben auch am Freitag auf“, informiert eine Mitarbeiterin. Gastwirt Martin Kilian arbeitet ebenfalls: „Wir handhaben den Tag wie einen Sonntag.“.