In welchen Kommunen im Landkreis an Mariä Himmelfahrt kein Feiertag ist

Es war eine der kuriosesten Nachrichten des bisherigen Jahres: Die Oettinger haben aufgrund des Zensus-Ergebnisses von 2022 einen Feiertag mehr bekommen. Das lag daran, dass es demnach mehr katholische statt evangelische Einwohnerinnen und Einwohner gibt – der Unterschied ist in Oettingen marginal: Gerade einmal sechs Personen mehr haben laut den Daten die katholische Konfession. Aber wie sieht die Situation eigentlich in anderen Kommunen im Landkreis aus?

In der großen Kreisstadt Nördlingen bewirbt man Mariä Himmelfahrt bereits seit Jahren als ‚Nicht-Feiertag‘ und somit als Anziehungspunkt für Touristinnen und Landkreisbewohner und lockt damit, dass die Geschäfte geöffnet haben. Das dürfte auch noch einige Zeit so bleiben, denn laut dem letzten Zensus leben in Nördlingen 7535 Personen evangelischer Konfession und damit 959 mehr als katholisch Gläubige. In der anderen großen Kreisstadt im Landkreis dagegen ist der Feiertag ganz deutlich zementiert: 9596 Katholiken in Donauwörth stehen 2745 evangelisch Gläubigen gegenüber.

Neben Nördlingen hat auch Harburg keinen Feiertag an Mariä Himmelfahrt

Überhaupt zeigt ein Blick auf eine Karte des Landesamtes für Statistik, dass im südlichen Bereich des Landkreises Mariä Himmelfahrt eindeutig flächendeckend ein Feiertag ist. Erst ab Harburg ändert sich die Farbskala, die besagt: Hier ist offiziell kein Feiertag. 700 protestantische Einwohner mehr als katholische gibt es in der Stadt in der Landkreismitte. Allerdings fühlt sich das in Harburg so nicht an, berichtet Martin Kilian vom Gewerbeverband der Stadt. „Der Tag wird gehandhabt wie ein Feiertag“, so Kilian. Nur der Netto-Supermarkt habe an Mariä Himmelfahrt offen, der Edeka hingegen sei geschlossen.

Rund 520 Protestanten mehr sind es in Mönchsdeggingen, 1140 in Möttingen, 715 in Alerheim, 541 in Wechingen oder 439 in Ederheim. Im kleinen Forheim ist die Lage ebenfalls eindeutig: 400 evangelisch Gläubige sind gegenüber 69 katholischen in der Mehrheit. Auch in Hohenaltheim sind die Katholiken mit 113 zu 342 in der Minderheit. In Deiningen ist es dagegen schon knapper: 87 Personen sichern die evangelische Mehrheit und sorgen dafür, dass in der Gemeinde kein Feiertag ist. Im Nordries in Auhausen ist die evangelische Mehrheit mit 632 Personen (zu 208 Katholiken) gefestigt. Nur eine Kommune rund um Nördlingen hält die katholische Fahne hoch: Reimlingen mit 785 katholischen zu 290 protestantischen Einwohnerinnen und Einwohnern.

Mariä Himmelfahrt im Donau-Ries-Kreis: In manchen Orten ist das Übergewicht klar

In den meisten Kommunen ist die Mehrheit der katholischen Bevölkerung gegenüber der evangelischen recht eindeutig. In Holzheim sind 40 evangelisch Gläubige, aber 939 katholische verzeichnet, in Daiting 35 bei 646 Katholiken. Etwas knapper ist das Verhältnis im Landkreis Donau-Ries nur in Hainsfarth mit 627 Katholiken zu 518 Protestanten. Wer weiß, was der nächste Zensus dort hervorbringt … Allerdings weist das Landesamt für Statistik auch darauf hin, dass die Werte mit einem Verfahren zu Anonymisierung geheim gehalten werden und von den Originalwerten abweichen können: „Die Feststellung, ob es in einer Gemeinde mehr katholische oder evangelische Einwohner gab, erfolgt auf Basis der nicht veröffentlichten Originalwerte.“