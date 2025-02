Für mehr Sicherheit bei Faschingsumzügen im Landkreis Donau-Ries

Der Faschingsendspurt bringt in diversen Orten im Landkreis Donau-Ries wieder Tausende von Menschen zusammen. Bei den Gaudiwürmern in Bäumenheim, Genderkingen, Rain, Megesheim und Oberndorf (in Donauwörth und Mertingen fanden die Umzüge schon statt) erfreuen bunt Maskierte, die zu Fuß oder auf Wagen unterwegs sind, die Zuschauer, die zum Teil dicht gedrängt am Straßenrand stehen. Mit aufwendigen Sicherheitskonzepten sind die Organisatoren seit Jahren angehalten, das Unfallrisiko zu minimieren. Seit den tödlichen Anschlägen auf den Weihnachtsmarkt in Magdeburg und auf einen Demonstrationszug in München schwebt auch über den närrischen Großereignissen in der Region die Frage, wie die Teilnehmer bestmöglich geschützt werden können. Bereits im Januar vereinbarten Veranstalter und Behörden zusätzliche Maßnahmen.

