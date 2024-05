Oberndorf

Metalheadz Open Air lockt Hunderte Besucher: Das Fazit zum Wochenende

Oberndorf rockt: Besucher aus dem In- und Ausland feierten am Wochenende ausgiebig auf dem Metalheadz Open Air.

Plus Zum zwölften Mal versammelten sich zahlreiche Metal-Fans beim Metalheadz Open Air in Oberndorf. Was dieses Jahr auf dem Festival geboten war.

Von Mariana Silva Lindner

Mit schrillen Gitarren, eisernen Kutten und donnernden Drums lockte am vergangenen Wochenende das Metalheadz Festival nahe Eggelstetten viele Besucher an. Das Timing hätte nicht besser sein können - strahlend blauer Himmel und angenehmes Wetter begleiteten das gesamte Wochenende. Manuel Gritschneder, Pressesprecher und Zweiter Vorsitzende des Vereins "Bavarian Metalheadz", zeigt sich zufrieden: "Auch dieses Jahr können wir wieder eine rundum positive Bilanz ziehen. Die Stimmung war sehr gut." Die Planung für nächstes Jahr ist schon im vollen Gange - ein bekannter Act steht schon fest.

Im Gegensatz zum Vorjahr, als die Festivalorganisatoren mit einer kurzfristigen Bandabsage aus England konfrontiert waren, lief das diesjährige Programm reibungslos ab. Bekannte Bands der Szene wie die Heavy-Metal-Band Mortician aus Österreich oder die schwedische Gruppe Sorcerer begeisterten das Publikum. Insgesamt hätten alle Bands "super abgeliefert". Ein besonderes Highlight für Gritschneder war die schwedische Hard-Rock-Band Dead Lord.

