Das Metalheadz Open Air ist „ein kleines Familientreffen“

Plus Am Wochenende feierten zahlreiche Besucher beim Metalheadz Open Air. Dabei waren langjährige Fans, aber auch neugierige Gäste, die das Festival noch nicht kannten.

Wummernde Bässe und schrille Gitarrensoli begrüßen die Gäste auf dem Gelände des Metalheadz Open-Air-Festivals. Etwa 800 Musikfans, darunter sowohl junge Menschen als auch Kinder mit ihren Eltern, feierten in der Nähe von Oberndorf. Der Pressesprecher und Zweite Vorsitzende Manuel Gritschneder zeigte sich zufrieden: Bereits am Freitagnachmittag waren fast 300 Tickets für das kommende Jahr verkauft. Trotzdem lief nicht alles rund.

„Eine Band aus Großbritannien hat uns in der Woche vor dem Festival kurzfristig abgesagt“, sagt Gritschneder. „Wir haben versucht, noch einen gleichwertigen Ersatz zu finden, aber auf die Schnelle war das nicht mehr möglich.“ Die Stimmung schien daran keinen Schaden genommen zu haben. Ausgelassen feierten die Metal-Fans zu Bands wie Kryptos aus Indien, Blizzen aus Gießen oder Metal-Größen wie Vicious Rumors aus den USA, die bereits seit Ende der 1970er-Jahre bestehen.