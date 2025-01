Monheimer entscheiden gegen Erweiterung der Erdhaushubdeponie

Es war eine Premiere in Monheim: Erstmals wurde am Sonntag in der Jura-Stadt ein Bürgerentscheid durchgeführt. Dabei ging es um die Frage, ob die bestehende Erdaushubdeponie erweitert werden soll oder nicht. Gegen 19.10 Uhr am Sonntagabend war klar: Eine denkbar knappe Mehrheit der Wahlberechtigten in Monheim und seinen Ortsteilen lehnt die Erweiterung ab: Bei der entscheidenden Stichfrage votierten 50,7 Prozent dagegen und 49,3 Prozent dafür. Die Wahlbeteiligung lag bei 64,9 Prozent.

