Monheim entscheidet gegen Erweiterung der Mülldeponie

In einem denkbar knappen Entscheid haben die Monheimer gegen die Erweiterung der Mülldeponie gestimmt. Zwar stimmten die Bürger dem Ratsbegehren zu, dass die Erweiterung vorsah. Doch gleichzeitig stimmt knapp über die Hälfte für eine Erhaltung des Stadtwaldes, wie er ist. In der Stichfrage votierten schließlich 50,7 Prozent gegen die Erweiterung der Deponie. Mehr Infos in Kürze. (AZ)

Mülldeponie Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Monheim Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Stadtwald Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis