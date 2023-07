Monheimer bekommen modernes Glasfasernetz

Der Glasfaserausbau in Monheim wird von der Deutschen Telekom übernommen, die Stadt zahlt nichts. Die Bürgerinnen und Bürger müssen sich aber noch gedulden.

Die Deutsche Telekom wird in näherer Zukunft die noch nicht mit Glasfaser versorgten Bereiche der Kernstadt in Monheim mit einem modernen Glasfasernetz ausstatten. Wie dabei der aktuelle Planungsstand ist, erfuhren die Mitglieder des Stadtrats nun in der jüngsten Sitzung. Bis zur Umsetzung des Vorhabens wird es jedoch noch etwas dauern.

Aus Zeitgründen war der zuständige Key-Account-Manager der Telekom, Andreas Schnelle, nicht im Sitzungssaal des Rathauses vor Ort, sondern dem Gremium virtuell zugeschaltet. Er zählte zunächst die grundsätzlichen Vorteile auf, die eine Kommune mit einem neuen Glasfasernetz hat: den neuesten Stand der digitalen Grundversorgung, Wertsteigerung durch Zukunftssicherheit, eine Anbieterfreiheit ohne Abnahmezwang sowie dank Glasfaser eine umweltfreundliche Verbindung.

1650 Monheimer Haushalte profitieren vom neuen Glasfaser

Die bisherige Breitbandversorgung in Monheim bezeichnete Schnelle als „relativ positiv“. Vom neuen Glasfaser würden rund 1650 Haushalte profitieren. Die Telekom investiere dabei komplett eigenwirtschaftlich drei Millionen Euro – auf die Stadt kämen somit keine Unkosten zu.

Der Ausbau ist laut Fachmann Schnelle für das Jahr 2027 vorgesehen, und zwar ausdrücklich ohne Vorvermarktungsquote. Dies bedeutet, das Projekt ist nicht abhängig davon, wie viele Einwohner sich vorab bereits dafür entschieden haben.

Bei der Bauweise werde die Telekom eine Verlegung in Mindertiefe bei Fuß- und Radwegen mit klassischem Tiefbau umsetzen, so Schnelle. Die Gebäudeverkabelung folge jeweils in die Häuser oder Wohnungen. Die Glasfaser werde mit der modernen Netzwerk-Architektur FTTH – „Fiber to the Home“ – in die jeweiligen Keller gelegt und an den dortigen Hausübergabepunkt angeschlossen. Von dort sei die weitere Verbindung an die Anschlussdose möglich.

Lesen Sie dazu auch

Auf Monheim kommen bei Glasfaserausbau keine Kosten zu

Über verschiedene Möglichkeiten setze man auch bei Mehrfamilienhäusern und Gewerbeeinheiten auf die neue Technik, erläuterte der Experte. Die Bürgerinnen und Bürger seien zudem nach erfolgtem Anschluss nicht verpflichtet, auf die Angebote der Telekom zurückzugreifen, sie könnten sich auch für andere Anbieter entscheiden.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: SAT.1

Die mögliche Frage nach den Kosten, die auf Monheim für den Ausbau zukommen könnten, beantwortete Schnelle selbst: „Null Euro.“ Man baue für die Stadt Monheim sowie die Einwohner, unterstrich er. Am Ende seien nur Kosten für die Hausanschlüsse fällig.

Auf die finale Rückfrage von Bürgermeister Günther Pfefferer, wie sicher die Umsetzung im Jahr 2027 sei, betonte Schnelle: „Derzeit steht der Plan sehr sicher. Wir sehen uns für die kommenden Jahre aktuell sehr gut aufgestellt.“ Man sei deswegen zuversichtlich, alle Projekte bis 2027 im vorgesehenen Rahmen umsetzen zu können.