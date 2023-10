Neues Mitglied des Stadtrats in Monheim wird vereidigt

Plus Der Stadtrat in Monheim ist wieder komplett. Weil der erste Nachrücker verzichtet, kommt ein Mann aus Rehau zum Zug.

Der Monheimer Stadtrat ist wieder komplett. Zwei Wochen, nachdem Lorenz Akermann von der Monheimer Umlandliste (MUM) aus persönlichen Gründen seinen Rückzug aus dem Gremium verkündet hatte, wurde nun in der vergangenen Sitzung der Nachrücker vereidigt.

Eigentlich wäre dem Ergebnis der Wahl von 2020 nach auf der MUM-Liste Richard Wagner aus Kreut der erste Nachrücker gewesen. Doch der verzichtete. Dadurch kam Markus Mayinger zum Zug. Der 46-jährige Arbeits- und Umweltschutzkoordinator fungiert bereits seit 2014 als Ortssprecher von Rehau und war deshalb schon bisher bei den meisten Stadtratssitzungen anwesend. Ab sofort besitzt er bei den Entscheidungen des Gremiums ein Stimmrecht. Bürgermeister Günther Pfefferer nahm Mayinger die Eidesformel ab.