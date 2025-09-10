Mit dem Zug ins Abenteuer

Einen spannenden Ferientag erlebten 22 Kinder aus der Pfarrei St. Peter und Paul. Gemeinsam machten sie sich mit dem Zug auf den Weg nach Augsburg, wo uns zunächst die Kapelle beim Perlachturm mit dem Bild „Maria, die Knotenlöserin“ und dann der mächtige Dom auf sie wartete. Schwester Hannah führte die Gruppe durch das beeindruckende Gotteshaus und verstand es, die jungen Besucher mit interessanten Geschichten und vielen kleinen Details zu begeistern. Was hat ein Igel an der Tür zur Sakristei zu suchen? Wo gibt es sonst noch Brezen als Kerzenständer zu bestaunen? Und an welcher Stelle verbirgt sich der Schlussstein des Augsburger Doms? Überall gab es etwas Neues zu entdecken. Nach der eindrucksvollen Führung ging es hinaus ins Freie. Auf einem nahegelegenen Spielplatz stärkten sich die Kinder beim gemeinsamen Picknick. Am Nachmittag kehrten alle müde, aber glücklich nach Münster zurück. „Es war richtig spannend und gleichzeitig sehr lustig“, fasste ein Teilnehmer den Tag zusammen. Damit zeigte das Ferienprogramm einmal mehr, wie sehr Gemeinschaft, Abenteuer und Spaß zusammengehören.

