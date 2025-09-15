Seit 25 Jahren ist der Musikverein Holzheim aktiv

Der Musikverein Holzheim hat seinen 25. Geburtstag gefeiert, aber die Instrumente ließen die Mitglieder der Kapelle bei dem Fest in den Taschen und Koffern. Standkonzert, Gottesdienst und Festabend in der Mehrzweckhalle überließ man dem Bläsercorps Hackenstedt (Kreis Hildesheim) mit ihrem Dirigenten Joachim Hartz. Das Corps und die dortige Feuerwehr kamen für drei Tage an die Kleine Paar. Es war der Gegenbesuch für zwei Auftritte der Holzheimer, die – wie es Vorsitzender Moritz von Biedersee formulierte – in seiner Heimat das Zelt zum Wackeln gebracht hatten.

Die Freundschaft in den Norden der Republik ist mit einem Namen verbunden: Ralf Kloiber aus Rain war einer der Initiatoren der Vereinsgründung im Jahr 2000. Heute ist er 2. Vorsitzender des Musikcorps Hackenstedt. Schon 2002 hat es ihn beruflich dorthin verschlagen – und weil er immer den Kontakt nach Holzheim gehalten hat, ernannte ihn der Jubiläumsverein zum Ehrenmitglied. Erstmals gab es diese hohe Auszeichnung. Altbürgermeister Robert Ruttmann – als „Chef“ der Gemeinde und privat ein großer Förderer – sowie Andreas Seiler als verdienstvoller Funktionär wurde diese Ehre zuteil.

Kirche und Halle bei Jubiläum von Musikverein Holzheim voll besetzt

Über eine restlos gefüllte Kirche mit den Vereinsabordnungen freute sich der neue Pfarrer Joseph Afatchao bei seinem ersten Gottesdienst in Holzheim. Er zelebrierte mit dem örtlichen Diakon Mathias Biberthaler. Einen würdevollen Rahmen bildete die vollbesetzte Mehrzweckhalle für den ersten großen Ehrungstag in der Vereinsgeschichte. Vorsitzender Josef Schmidberger betonte: „Gesellschaft lebt vom Gemeinschaftssinn.“ Die Vereine und die örtlichen Unternehmen unterstrichen dies einmal mehr. Das Bläsercorps brachte die ganze Bandbreite ihres Repertoires zu Gehör.

Einen kurzen Abriss der Vereinsgeschichte gab Maria Mayer: begonnen hatte man mit 36 Gründungsgliedern, darunter 13 Aktive. 26 dieser Gründer sind noch heute dabei. Die Hunderter-Marke war schon 2001 überschritten, heute zählt der Musikverein 214 Mitglieder, davon 60 Aktive. Zur traditionellen Blasmusik kam immer mehr die Unterhaltungsmusik mit der Formation D’Holzheimer. „Du darfst sehr stolz sein“, sagte Maria Mayer an Schmidberger gewandt. Er steht seit der Gründung bis heute an der Vereinsspitze und ist seit 2020 auch Bürgermeister der Gemeinde. Er erhielt eine Ehrenurkunde des Allgäu-Schwäbischen Musikbundes und die Uhr des Vereins für Funktionärstätigkeit.

Icon vergrößern Ehrung für die Gründungsmitglieder: (vorne, von links) die stellvertretenden Vorstände Andrea Meyer, Manuel Fuchs, Maria Mayer sowie Elke Kloiber; (mittlere Reihe) Heinz Neidlinger-Schoder, Bernhard Meyr, Emmy und Erich Müller, Anton Ziegler, Josef Oßwald, davor Franziska Schmidberger, Vorstand Josef Schmidberger, sowie die „neuen“ Ehrenmitglieder Robert Ruttmann, Andreas Seiler und Ralf Kloiber; (oben, von links) Alexander Höß, Beate, Christian und Xaver Oßwald, Markus Seiler sowie Josef Kammerer. Foto: Adalbert Riehl Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Ehrung für die Gründungsmitglieder: (vorne, von links) die stellvertretenden Vorstände Andrea Meyer, Manuel Fuchs, Maria Mayer sowie Elke Kloiber; (mittlere Reihe) Heinz Neidlinger-Schoder, Bernhard Meyr, Emmy und Erich Müller, Anton Ziegler, Josef Oßwald, davor Franziska Schmidberger, Vorstand Josef Schmidberger, sowie die „neuen“ Ehrenmitglieder Robert Ruttmann, Andreas Seiler und Ralf Kloiber; (oben, von links) Alexander Höß, Beate, Christian und Xaver Oßwald, Markus Seiler sowie Josef Kammerer. Foto: Adalbert Riehl

Die 26 Gründungsmitglieder, die für 25 Jahre Vereinstreue ausgezeichnet wurden, sind Josef Bachmeir senior, Albert Braun, Thomas und Werner Göbel, Christian Hammerl, Alexander Höß, Josef Kammerer, Elke und Ralf Kloiber, Bernhard Meyr, Albert Muff, Emmy und Erich Müller, Beate, Christian, Josef und Xaver Oßwald, Manfred Reiter, Robert Ruttmann, Nikolaus Säckler, Franziska und Josef Schmidberger, Heinz Neidlinger-Schoder, Andreas und Markus Seiler sowie Anton Ziegler. 14 Aktivposten bekamen Auszeichnungen für persönliche Jubiläen (Aktivitäten in anderen Vereinen eingerechnet). Sandra Auernhammer und Helmut Sladek junior musizieren seit 40 Jahren, Christian und Franz Klinger und Claus Schneider seit 50 Jahre.