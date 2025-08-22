Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Donauwörther Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Donauwörth
Icon Pfeil nach unten

Nach Öl-Unfall: Sperrung an der Wörnitz ist aufgehoben

Donauwörth

Nach Öl-Unfall: Sperrung an der Wörnitz ist aufgehoben

Ein Ölteppich schwamm vergangene Woche in Höhe des Kaibachtunnels. Die Stelle war für Kanu- und Kajakfahrer gesperrt. Nun gibt es eine neue Entwicklung.
Von Bill Titze
    • |
    • |
    • |
    Die Donauwörther Feuerwehr brachte eine Ölsperre in die Wörnitz ein.
    Die Donauwörther Feuerwehr brachte eine Ölsperre in die Wörnitz ein. Foto: Bill Titze

    Etwa 25 Einsatzkräfte der Donauwörther Feuerwehr waren in der vergangenen Woche im Einsatz, um einen Ölteppich in Höhe des Kaibachtunnels am Weitertreiben zu hindern. Dafür legten sie eine Ölsperre in die Wörnitz, die den Schadstoff abfing. Der Einsatz am Donnerstag dauerte rund zweieinhalb Stunden. Die Stelle war im Nachhinein für Kanu- und Kajakfahrer gesperrt. Die genaue Ursache für den Vorfall steht laut Polizei zwar weiterhin nicht fest -dennoch gibt es eine neue Entwicklung.

    Wie das Polizeipräsidium Schwaben Nord mitteilt, ist die Sperre nun aufgehoben. Insbesondere Kanu- und Kajakfahrer können dort wieder normal fahren. Eine kleine Ölsperre bleibe an der Einmündung des Kaibach am Randbereich aber bestehen. Das soll voraussichtlich bis Mittwoch, 27. August, so bleiben. (bt)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden