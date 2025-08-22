Nach Öl-Unfall: Sperrung an der Wörnitz ist aufgehoben

Etwa 25 Einsatzkräfte der Donauwörther Feuerwehr waren in der vergangenen Woche im Einsatz, um einen Ölteppich in Höhe des Kaibachtunnels am Weitertreiben zu hindern. Dafür legten sie eine Ölsperre in die Wörnitz, die den Schadstoff abfing. Der Einsatz am Donnerstag dauerte rund zweieinhalb Stunden. Die Stelle war im Nachhinein für Kanu- und Kajakfahrer gesperrt. Die genaue Ursache für den Vorfall steht laut Polizei zwar weiterhin nicht fest -dennoch gibt es eine neue Entwicklung.

Wie das Polizeipräsidium Schwaben Nord mitteilt, ist die Sperre nun aufgehoben. Insbesondere Kanu- und Kajakfahrer können dort wieder normal fahren. Eine kleine Ölsperre bleibe an der Einmündung des Kaibach am Randbereich aber bestehen. Das soll voraussichtlich bis Mittwoch, 27. August, so bleiben. (bt)