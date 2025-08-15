Ölteppich auf der Wörnitz: Zwei Dutzend Feuerwehrleute im Einsatz

Einen Tag nach dem Einsatz liegt das schlauchähnliche, rote Gebilde weiter im Wasser der Wörnitz – und das wird wohl auch noch einige Tage so bleiben. Eingebracht hat es die Feuerwehr Donauwörth, die am Donnerstag zu einem Einsatz in Höhe des Kaibachtunnels ausrücken musste. Der Grund: Es war Öl ausgetreten, das sich auf dem Fluss ausbreitete. Zwei Dutzend Einsatzkräfte waren damit beschäftigt, den Schadstoff aufzuhalten.

