Ölteppich auf dem Kaibach: Zwei Dutzend Feuerwehrleute im Einsatz

Donauwörth

Ölteppich auf der Wörnitz: Zwei Dutzend Feuerwehrleute im Einsatz

Öl war in Höhe des Donauwörther Kaibachtunnels zu sehen. Der Gefahrstoff drohte weiterzutreiben. Wie die Einsatzkräfte das verhinderten.
Von Bill Titze
    Die Donauwörther Feuerwehr brachte eine Ölsperre in die Wörnitz ein, die wohl noch einige Tage dort bleiben wird.
    Die Donauwörther Feuerwehr brachte eine Ölsperre in die Wörnitz ein, die wohl noch einige Tage dort bleiben wird. Foto: Bill Titze

    Einen Tag nach dem Einsatz liegt das schlauchähnliche, rote Gebilde weiter im Wasser der Wörnitz – und das wird wohl auch noch einige Tage so bleiben. Eingebracht hat es die Feuerwehr Donauwörth, die am Donnerstag zu einem Einsatz in Höhe des Kaibachtunnels ausrücken musste. Der Grund: Es war Öl ausgetreten, das sich auf dem Fluss ausbreitete. Zwei Dutzend Einsatzkräfte waren damit beschäftigt, den Schadstoff aufzuhalten.

