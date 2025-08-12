Nach tödlichem Vorfall: Wie gefährlich ist das Wasser am Donauspitz?

Besucher wagen sich neugierig auf den Kies, die Sonne bestrahlt die hellen Steine in der Böschung, die Donau fließt ruhig in ihrem Bett – nichts deutet an diesem Morgen daraufhin, dass hier nur wenige Meter entfernt ein 18-Jähriger in den Fluss gelangte und ums Leben kam. Die genauen Umstände des Vorfalls sind noch unklar. Seine Leiche wurde am Sonntag in der Donau entdeckt. Dabei wurde der Donauspitz gerade erst neu hergerichtet, die Menschen sollten im Rahmen des Projekts „City River“ mit der Donau in Berührung kommen, wie es hieß. Nun stellt sich die Frage: Wie gefährlich ist eine solche Berührung?

