Nach tödlichem Unglück in Donauwörth: Wie gefährlich ist das Wasser am Donauspitz?

Donauwörth

Nach tödlichem Vorfall: Wie gefährlich ist das Wasser am Donauspitz?

Neu hergerichtet, lädt die Stelle in Donauwörth zum Verweilen ein. Am gegenüberliegenden Ufer entsteht ein Strand. Doch bedeutet das auch, dass Schwimmen hier möglich ist?
Von Bill Titze
    Baden am Donauspitz ist gefährlich.
    Baden am Donauspitz ist gefährlich. Foto: Bill Titze

    Besucher wagen sich neugierig auf den Kies, die Sonne bestrahlt die hellen Steine in der Böschung, die Donau fließt ruhig in ihrem Bett – nichts deutet an diesem Morgen daraufhin, dass hier nur wenige Meter entfernt ein 18-Jähriger in den Fluss gelangte und ums Leben kam. Die genauen Umstände des Vorfalls sind noch unklar. Seine Leiche wurde am Sonntag in der Donau entdeckt. Dabei wurde der Donauspitz gerade erst neu hergerichtet, die Menschen sollten im Rahmen des Projekts „City River“ mit der Donau in Berührung kommen, wie es hieß. Nun stellt sich die Frage: Wie gefährlich ist eine solche Berührung?

