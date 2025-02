Tausende Lichter und ganz viel Bumm Bumm beim Nachtumzug

Einen ganzen Ort in den Ausnahmezustand versetzt haben am Freitagabend wieder Tausende von närrischen Menschen beim Nachtumzug in Asbach-Bäumenheim. Stundenlang belagerten die Teilnehmer und das Publikum auf der knapp zwei Kilometer langen Strecke die Straßen. Fantasievolle Fußgruppen, die sich mit Tausenden von Lichtern in Szene setzten und einige Dutzend teils monströse Wagen mit ganz viel Bumm Bumm prägten das Spektakel.

Rechtzeitig hatten sich die Regenwolken verzogen, der Himmel klarte auf und die Massen strömten herbei. Damit lohnten sich für den Carnevalclub Schlafmützen Bäumenheim (CCB), der den Umzug auf die Beine stellte, die ganzen Mühen. Nach Auskunft von CCB-Präsident Florian Wimmer waren „mindestens 100 Leute“ von den Schlafmützen im Umfeld des Gaudiwurms aktiv, plus Helfer von anderen Vereinen, die beispielsweise die Verkaufsstände betrieben. Auch die Freiwillige Feuerwehr, das Technische Hilfswerk, das Rote Kreuz und die Polizei waren mit einem großen Aufgebot im Einsatz, damit alles möglichst in geregelten Bahnen verlief. Allein für die anschließende Party in der Schmutterhalle, zu der bis zu 1400 Besucher zugelassen waren, wurden über 40 Kräfte einer Sicherheitsfirma verpflichtet.

Karibische Surfer und Barock-Seepferdchen beim Nachtumzug in Bäumenheim

Leiter des Umzugs war Markus Schombacher, als Organisatorin fungierte Marion Lang. Höhepunkte im Nachtumzug bildeten beispielsweise eine Gruppe des CCB, die mit mehreren bunt bemalten Surfbrettern für karibische Atmosphäre sorgte, die „Bäumenheimer Barock-Seepferdchen“ (Familie Forster und Freunde), die „Weißwein-Freundinnen“ aus dem benachbarten Oberndorf (Motto: „So ein Zirkus“), die Mario-Kart-Rennfahrer aus Tagmersheim sowie die wandelnden Wischmopps und Putzeimer (eine Truppe aus verschiedenen Orten im südlichen Donau-Ries-Kreis).

Viele große Wagen mit feiernden jungen Leuten beim Nachtumzug mit dabei

Verschiedene Faschingsclubs waren mit ihren Hofstaaten angereist. Im ersten Drittel des Zugs waren Fußgruppen und Fahrzeuge bunt gemischt, begleitet von mehreren Kapellen. Den größeren Teil des Gaudiwurms bildete ein kilometerlanger Zug aus Wagen, auf denen junge Leute, die aus der näheren Umgebung, aber auch aus weiter entfernten Orten in Schwaben und Oberbayern angereist waren, kräftig feierten, zu den bekannten Party-Beat-Faschingssongs sangen und hüpften. Mit einem der am aufwendigsten gestalteten und spektakulärsten Wagen zog die Landjugend Mertingen die Blicke auf sich. Die Landjugend- und Buden-Parade hatte eine ordentliche Lautstärke. Alles vibrierte. Die Stimmung war bestens.

94 Bilder Der Nachtumzug 2025 in Asbach-Bäumenheim hat am Freitagabend wieder viele Menschen angelockt. Es waren fantasievolle Verkleidungen zu sehen und ganz viele Wagen.

Kurz nach 22.15 Uhr erreichten die letzten Narren die Schmutterhalle, wo der Umzug endete. Während des Gaudiwurms verzeichnete die Polizei laut Einsatzleiter Benjamin Dannemann keine nennenswerten Vorkommnisse. Jedoch musste der Rettungsdienst in dieser Zeit mehrere Personen versorgen, die gesundheitliche Probleme hatten. In den meisten Fällen war dem Vernehmen nach Alkohol im Spiel.

Als prächtige Blüten waren die Hege- und Pflegedamen aus Donaumünster, Erlingshofen und Rettingen dabei. Foto: Augsburger Allgemeine

Getanzt und gesungen wurde beim Nachtumzug auf den Straßen in Bäumenheim. Foto: Wolfgang Widemann

Auf dem Wagen der Landjugend Mertingen war mächtig Party angesagt. Foto: Wolfgang Widemann

Manche Bäumenheimer verfolgten von den Fenstern ihrer Häuser aus das Spektakel. Foto: Wolfgang Widemann

Tausende von Zuschauern säumten die Straßen beim Nachtumzug. Foto: Wolfgang Widemann

Wandelnde Wischmopps und Putzeimer waren bei dem Umzug zu sehen. Foto: Wolfgang Widemann

Nicht zu übersehen waren diese als Pylonen verkleideten Damen. Foto: Wolfgang Widemann

Popcorn mögen offenbar diese Teilnehmerinnen in Bäumenheim. Foto: Wolfgang Widemann