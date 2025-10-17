Fehlende Radwege um Wemding: Wo sich Bürger solche Verbindungen wünschen

Zahlreiche Leserinnen und Leser haben sich auf einen Aufruf unserer Zeitung gemeldet, weil sie sich an verschiedenen Strecken im Landkreis Donau-Ries neue Radwege wünschen. Darunter wurden auch Strecken rund um Wemding genannt. Wo werden tatsächlich neue Radverbindungen geplant?

Wemding – Wolferstadt

Auf der Kreisstraße von Wemding nach Wolferstadt würde er mit kleineren Kindern nicht fahren wollen, meint Matthias Baierl aus Wemding. Alternative Routen seien jedoch ein Umweg und führten über unbefestigte Wege mit Steigungen. Baierl wünscht sich deshalb einen Radweg an der Straße. Tatsächlich wurde erst kürzlich ein Radweg zwischen Wolferstadt und Steinbühl fertiggestellt (wir berichteten). Das restliche Stück nach Wemding fehlt aber noch. Bürgermeister Martin Drexler sagt hierzu: Es sei noch nicht möglich gewesen, alle für einen Radweg nötigen Grundstücke zu erwerben. Er sei aber weiter am Thema dran.

Wemding – Megesheim

Matthias Baierl fehlt auch eine Radverbindung zwischen Wemding und Megesheim. „Bis Amerbach führt der einzige asphaltierte Radweg aus Wemding heraus, der diesen Namen auch verdient.“ Um die stark befahrene Staatsstraße zu vermeiden, müsse man den Umweg über Laub nehmen, um nach Megesheim zu gelangen. Auch drei andere Leserinnen und Leser haben unserer Redaktion geschrieben, dass sie sich einen Radweg nach Megesheim wünschen. Nach Angaben von Bürgermeister Drexler hat die Stadt vergangenes Jahr ihr Interesse bekundet, auf dieser Strecke einen Radweg zu bauen. Jedoch gebe es noch keine konkreten Pläne, wo dieser verlaufen soll und wann er umgesetzt werden kann.

Wemding – Fünfstetten

Ein weiterer Radweg fehlt nach der Ansicht von Leser Matthias Baierl zwischen Wemding und Fünfstetten. Die direkte Route über die Staats- und Kreisstraße sei zu gefährlich, weil hier viel Verkehr herrsche. Die Alternative über Lommersheim und Heidmersbrunn sei zwar kein großer Umweg, führe aber über viele Steigungen. Bürgermeister Drexler teilt mit, dass er eine Radverbindung zwischen den beiden Kommunen für sinnvoll hält. Allerdings gebe es bisher keine konkreten Pläne.

Wemding – Harburg

Zwischen Wemding und Harburg existiert ebenfalls kein Radweg entlang der Straße, bemängelt Leser Baierl. Bis Gosheim könne man die Staatsstraße noch über die Wirtschaftswege an den Baggerseen vorbei „einigermaßen gut umgehen“. Ab Huisheim müsse man aber entweder einen Umweg über Heroldingen und Hoppingen fahren oder auf die Staatsstraße einbiegen. Martin Drexler weist darauf hin, dass es vom südlichen Stadtausgang ja bereits eine Verbindung in Richtung Gewerbegebiet „Schwalberholz“ gebe. Zudem seien teils asphaltierte Radwege in Richtung Gosheim und Huisheim vorhanden. Es sei außerdem geplant, östlich der Firma Eireiner einen Radweg zu gestalten. Die Bauarbeiten würden zeitnah beginnen, einen genaueren Termin nennt Drexler nicht. Von Huisheim aus seien touristische Radwege nach Harburg ausgeschildert – einen Radweg an der Straße zu bauen, sei jedenfalls nicht geplant. Das Staatliche Bauamt Augsburg, das für die Staatsstraße zuständig ist, schreibt hierzu: Es gebe zwar Überlegungen, die Strecke zwischen Huisheim und Harburg auszubauen, wobei womöglich auch ein Radweg errichtet werden könnte. Jedoch sei noch nichts Konkretes geplant.

Wemding – Fessenheim

Sechs Leserinnen und Leser haben sich gemeldet, weil ihnen ein Radweg von Wemding nach Fessenheim entlang der Staatsstraße fehlt. Denn erst ab Fessenheim verläuft ein Radweg in Richtung Nördlingen. Simone Heidenreich aus Wemding fährt deshalb einen Umweg über die Gosheimer Baggerseen, Alerheim und Deiningen. Auch Bürgermeister Drexler sagt, dass er einen Radweg entlang der Staatsstraße sinnvoll fände. Hierfür sei jedoch das Staatliche Bauamt Augsburg zuständig – und dieses plant hier keine Verbindung, wie es auf Anfrage mitteilt. Drexler verweist deshalb auf den alternativen Weg vom Wildbad nach Rudelstetten und Fessenheim.

Wemding – Monheim

Lebensgefährlich sei es für Radler auf der Staatsstraße zwischen Monheim und Wemding, schreibt eine Leserin unserer Redaktion. Noch vier weitere Leserinnen und Leser wünschen sich auf dieser Strecke einen Radweg. Tatsächlich plant das Staatliche Bauamt hier eine Radverbindung: Diese solle im Zusammenhang mit dem Ausbau des westlichen Abschnitts der Staatsstraße zwischen den beiden Städten entstehen, teilt eine Sprecherin des Bauamts mit. Der Weg solle direkt entlang der Straße von Wemding bis zur Bahnbrücke bei Asbacherhof führen und dann an den bestehenden Weg über Kreut anschließen. Die Planungen stehen laut Bauamt jedoch noch am Anfang, deshalb könne man noch keinen Zeitpunkt nennen, wann der Radweg fertig sein wird.