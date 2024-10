Großprojekt im Landkreis Donau-Ries stärkt lokale Artenvielfalt

Ob Niedermoorgebiete, Heidelandschaft oder weitläufige Donau-Lech-Auen: Der Landkreis Donau-Ries ist geprägt von einer abwechslungsreichen Landschaft und bietet zahlreiche Lebensräume für verschiedene Tier- und Pflanzenarten. Doch insbesondere in den Wiesen- und Heubiotopen ist genau diese Vielfalt seit Jahren massiv bedroht: „Vor allem an der Wörnitz-Aue sind wir von dem, was vorhanden sein sollte, mittlerweile bei ein bis zwei Prozent“, sagt Andreas Schmutterer vom Landschaftspflegeverband Donau-Ries. Um diesen Verlust entgegenzuwirken und die Biodiversität im Landkreis zu fördern, startet der Verband ab Oktober ein neues Großprojekt, welches verschiedene Biotope nachhaltig miteinander verbinden soll.

