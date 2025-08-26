Neuer Bolzplatz in Riedlingen wird etwas später fertig

Jetzt nimmt er wirklich Form an - und Farbe: der neue Riedlinger Bolzplatz. Es hat nun doch etwas länger gedauert, denn eigentlich hätte er bereits am 15. August fertig sein sollen. Aber, wie Stadtsprecher Mirko Zeitler auf Nachfrage erklärt, seien die Witterungsverhältnisse zuletzt nicht optimal gewesen, um den Kunstrasenplatz fertigzustellen. Nun ist die die Ausgleichsschicht aufgebracht, das künstliche Grün ebenfalls.

Die Tore fehlen noch auf dem neuen Bolplatz in Riedlingen

Jetzt müssen noch die Tore montiert werden, danach erfolgt die Abnahme durch Mitarbeiter der Stadt. „Spätestens Anfang nächster Woche“, sprich Montag oder Dienstag, könne der Platz dann zur Benutzung durch die Allgemeinheit freigegeben werden, so Zeitler. Der Vorgängerplatz an selber Stelle war marode, die Stadt saniert den Platz unweit der Küsterfeldstraße seit einigen Wochen für gut 170.000 Euro.