Aus der Donauwörther Jugendherberge wird ein Hotel

Der Stillstand hat ein Ende rund um die Jugendherberge in Donauwörth. Gerüste zieren die markante gelb-grüne Fassade des Gebäudes unweit des Gymnasiums. Container stehen vor dem Eingang, es wird geräumt und ausgemistet. Zwar ist nun nicht mehr das Deutsche Jugendherbergswerk (DJH) zuständig für den Bau, doch die Nachnutzung ist seit Montagabend in trockenen Tüchern. Das scheint alles andere als selbstverständlich, betrachtet man die Querelen und das lange Tauziehen in der jüngsten Vergangenheit.

Thomas Hilgendorf Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis