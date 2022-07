Die IHK hat in Nordschwaben ein neues Gesicht

Matthias Hausmann ist der neue IHK-Regionalgeschäftsführer in Nordschwaben. In seiner Funktion ist er wichtiges Bindeglied zwischen Unternehmen, Politik und Gesellschaft.

Matthias Hausmann ist neuer Regionalgeschäftsführer der IHK Schwaben im Donau-Ries und in Dillingen. Er folgt Bettina Kräußlich nach, die sich derzeit in Elternzeit befindet und künftig die Co-Leitung des IHK-Beratungszentrums mit Schwerpunkt Vertrieb und Service übernimmt. Die Vorsitzenden der IHK-Regionalversammlungen Donau-Ries und Dillingen, Andreas Dirr und Gregor Ludley, freuen sich über die gelungene Nachfolge: "Matthias Hausmann kommt aus der Region und er kennt die Arbeit der IHK."

1992 in Weißenburg geboren, studierte Hausmann unter anderem Wirtschaftsgeografie und Raumentwicklungspolitik an der Justus-Liebig-Universität in Gießen. Zur IHK Schwaben wechselt er von der IHK für München und Oberbayern, für die er in den letzten Jahren als Referent für Bauordnung- und Planungsrecht tätig war. "Fragen der Stadt-, Regional- und Landesentwicklung sind entscheidend für die Standortsicherung der Unternehmen aus Produktion, Handel und Dienstleistungen. Umso besser ist es, dass der neue IHK-Regionalgeschäftsführer für Nordschwaben bereits umfangreiche Erfahrungen in diesen Bereichen mitbringt", begründet Dirr die Auswahl Hausmanns.

Haus der Wirtschaft in Dillingen und Geschäftsstelle der IHK in Donauwörth

Neben dem Haus der Wirtschaft in Dillingen ist die IHK Schwaben auch im Landkreis Donau-Ries mit einer eigenen Geschäftsstelle präsent, in der sich die IHK-Mitgliedsunternehmen ebenfalls persönlich beraten oder sich beispielsweise Dokumente für den Export ausstellen lassen können.

Dirr und Ludley abschließend: "Die Region punktet unter anderem mit Industrieunternehmen, die auf der ganzen Welt erfolgreich sind. Diese Mischung aus Regionalisierung und Globalisierung macht den Wirtschaftsstandort Nordschwaben auch in Krisen widerstandsfähig. Matthias Hausmann kennt ebenfalls beide Welten. Er ist also die ideale Nachfolge für Bettina Kräußlich, die uns in neuer Funktion ebenfalls erhalten bleibt." (AZ)