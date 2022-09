Tödlicher Unfall bei Oberndorf: Opfer liegt stundenlang unbemerkt an Straße

Zwischen Oberndorf und Mertingen kam es am Donnerstagabend zu einem schweren Unfall. Der Verunglückte wird erst am nächsten Morgen entdeckt.

Ein schrecklicher Verkehrsunfall hat sich am Donnerstagabend auf der Staatsstraße zwischen Oberndorf und Mertingen ereignet. Dabei kam ein 32-Jähriger ums Leben. Das berichtet die Polizeiinspektion Rain.

Diese erhielt am Freitagmorgen um 5 Uhr die Mitteilung, dass am Kreisverkehr kurz vor Mertingen, von Oberndorf kommend, ein Pkw auf dem Dach linksseitig in einem Feld liege. Ein Autofahrer hatte den Pkw gesehen und angehalten. Er fand dabei einen Mann, offenbar den Fahrer des verunglückten Wagens, neben dem Fahrzeug liegend.

Tödlicher Unfall bei Oberndorf: Der Fahrer war wohl nicht angeschnallt

Der Pkw lag auf dem Dach und war komplett zerstört. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod des Fahrers, laut Polizei ein 32-Jähriger, feststellen. Die Untersuchung der Unfallstelle habe den Beamten zufolge ergeben, dass der Mann – offenbar aus Richtung Oberndorf kommend – aus bislang unbekannter Ursache nach rechts gegen eine Leitplanke gefahren sei, dann nach links von der Fahrbahn abgekommen und dort unterhalb der Straße im Acker liegen geblieben sei. Dort habe er sich auch überschlagen. Die Gesetzeshüter vermuten, dass der Fahrer, der aus einer Lechgemeinde stammt, nicht angeschnallt gewesen sei. Deswegen wurde er auch aus dem Auto geschleudert.

Der Mitteiler erkannte den Wagen, der verdeckt neben der Fahrbahn lag, nur aufgrund der Beschädigungen an der Leitplanke. Die Ermittlungen brachten zutage, dass sich der Unfall bereits gegen 22 Uhr des Vortages zugetragen haben muss und der Fahrer wie auch sein Pkw seit dieser Zeit dort unbemerkt gelegen haben.

Fremdverschulden ist nach aktuellem Stand der Ermittlungen auszuschließen

Die Feuerwehr Mertingen war mit etwa zehn Mann zur Absicherung der Unfallstelle vor Ort. Ein Gutachter wurde bestellt und zur Aufklärung der Unfallursache zur Unfallstelle beauftragt. Auch die Verkehrspolizei Donauwörth war mit einem Spezialisten zur Unfallfluchtfahndung vor Ort. Ein Kriseninterventionsteam des Roten Kreuzes war ebenfalls an der Unfallstelle. Nach momentanem Stand der Ermittlungen sei ein Fremdverschulden auszuschließen, heißt es von der Polizei. Die Staatsanwaltschaft Augsburg ist in die Ermittlungen eingeschaltet. Der Schaden am Pkw und der Straße beträgt mindestens 10.000 Euro. (AZ)