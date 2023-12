Nostalgischer Treff für Musik und gepflegten Ratsch

In Oberpeiching wurde erstmals wieder die beliebte Tradition des Hoagartn aufgegriffen. Wer außer Initiator Stefan Sauer bei der Premiere mit dabei war.

Der „Kramer Steff“ ist in einem der zwei Oberpeichinger „Einkaufszentren“ aufgewachsen. Beide gibt es nicht mehr, überhaupt hat kein Rainer Stadtteil mehr eine Krämerei, nur wenige haben noch eine Dorfwirtschaft. Der Hoagarten, bei dem sich die Dorfleute zum Ratsch trafen, ist anscheinend auch ein Relikt vergangener Zeiten. Und trotzdem oder gerade deswegen erfuhr der Peichinger Hoagarten eine hervorragende Resonanz. Der eingangs genannte Stefan Sauer hat ihn organisiert. In der Krämerei seiner Mutter kaufte man mitunter erst nach getaner Bauernarbeit ein, ausgedehnt wurde geratscht und am Ende gemeinsam gesungen. Ähnlich wurde einst in den Dorfwirtschaften gemeinsam gesungen.

Das Wirtshaus-Singen erfährt seit Jahren eine Renaissance, der sehr gute Besuch jetzt im Peichinger Theatersaal war der beste Beweis dafür. Die Gäste waren begeistert von den sieben Formationen, die sich erstmals im Haus der Peichinger Vereine zu einem musikalisch vielseitigen „Hoagarten“ trafen. Die Reverenz wurde einerseits dem Dialekt des „Roaner Winkels“ erwiesen, andererseits dem altbayerischen Liedgut.

Eine musikalische Liebeserklärung ans boarische Paradies

Den Auftakt der drei Programmteile machte jeweils der älteste Akteur des Abends – Otto Meisinger aus Rain mit Gitarre und Gesang. Mit „Grieß eich Gott liabe Leit“, eröffnete er jodelnd den Abend, im zweiten Teil erinnerte er an die Vertreibung seiner Familie – er selbst noch kleines Kind – aus dem Böhmerwald („Wisst’s wo mei Hoamat is“) und den dritten Teil eröffnete er mit einer Liebeserklärung ans boarische Paradies.

Die Lech-Paartal-Musi (Werner Brigl aus Rain steht für den Lech, Rosi und Toni Gritschneder aus Bayerdilling für die Kleine Paar) brachte mit Gitarre, Hackbrett und steirischer Harmonika – mal ruhig, mal flott – instrumental traditionelle Boarische und Polkas zu Gehör. Der Braun Sepp aus Ortlfing begleitete mit dem Akkordeon – ohne Notenblatt, denn die Brille hatte er vergessen – gemeinsam gesungene volkstümliche Lieder. Thomas Mayr aus Buxheim war der lebende Beweis für die „Vernetzung“ der Volksmusiker. Den Routinier kennt man vom Musikerstammtisch am ersten Freitag im Monat im Eichstätter Trachtenheim. Mal getragen, mal flott und abschließend mit einem Marsch bestritt er seine Beiträge routiniert.

Erna Ansbacher und ihre weltgereiste Tochter Andrea sind – benannt nach ihren bevorzugten Instrumenten – „D’ Steirische Geig`n“. Sie gaben beispielsweise mit dem „Hupferten“ und einer flotten Polka Kostproben ihres Könnens. „Jawoi“ hörte man bei ihnen und weiteren Akteuren oft anerkennend nach dem Schluss-Akkord. Trotz vorgerücktem Alter und Nervosität, wie er selbst eingestand, scheute sich Luis Schmid aus Rain nicht, sein öffentliches Debüt als Gstanzl-Sänger zu geben. Die Pointen zu bekannten Oberpeichinger Personen und Rainer Begebenheiten kamen beim Publikum an.

Hochzeitslader Stephan Rabuser packte seine ganze Bandbreite aus

Stephan Rabuser aus Pessenburgheim, der Schmid routiniert begleitet hatte, packte als letzter Akteur die ganze Bandbreite als Musiker, Unterhalter und bayerischen Hochzeitslader aus. Recht hatte er in diesem Sinn mit seiner eigenen Vorstellung: „Die mi net kenna, die lerna mi heit kenna“. Weil er nicht „Nein“ sagen könne, passiere ihm so manches, begann er selbstironisch. Die Mißverständnisse in vielen Lebens-Situationen („Nimmst es zruck“) und vor allem zwischen den Geschlechtern gaben ihm viel Stoff. Manche Weise animierte das Publikum zum Mitsingen, versteckter selbst gereimter Humor allerorten und dazu einige musikalische „Importe“ aus der Oberpfalz hatte Rabuser eingepackt. In den Pausen lieferte Christian Perkl aus Oberpeiching mit seiner Drehorgel die Hintergrundmusik.

Das Finale war Gerhard Poralla aus Schernfeld – er gehört zum Stamm des Eichstätter Treffens – vorbehalten. Er begleitete das Publikum zu „Kimmt scho hoamli de Nacht“ und leitete zu dem bei Treffen von Volksmusikanten üblichen freien Musizieren über.

Der herzliche Applaus des begeisterten Publikums galt den Musikern, die alle völlig ehrenamtlich mitwirkten, aber auch dem Organisator Stefan Sauer und dem Team des Peichinger Bauerntheaters. Trotz des Erfolgs der Premiere denke er wegen des organisatorischen Aufwands nicht an eine Dauereinrichtung – aber eine Neuauflage des Musikantentreffens im Jahresabstand könne er sich vorstellen, so Sauer nach Ende der Veranstaltung.