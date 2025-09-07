Ökomarkt mit Angebot für gesundheitsbewusstes Leben

Das schöne Wetter wirkte am Sonntag wie ein Anziehungsmagnet: Die Messwürste an einem Stand lagen noch weiß auf dem Grill, da erschienen schon die ersten Besucherinnen und Besucher. Obwohl der Öko- und Regionalmarkt in Donauwörth wegen Personalmangels im Vorjahr ausgefallen war, setzte das Interesse gleich wieder zeitig ein. Vorsichtigen Schätzungen zufolge kamen mehrere tausend Interessierte.

„Wir haben mehr Anbieter als vor zwei Jahren“, berichtete Ralph Schmitdkunz, Projektleiter der City Initiative Donauwörth (CID) und der Pfadfinder, die als Organisatoren auftraten. Mit dem, was die rund 40 Aussteller zeigten, hätten sie bei der Premiere vor 31 Jahren vermutlich kaum Aufsehen erregt. „Denn Angebot und Nachfrage haben sich stark gewandelt“, waren sich die „Aussteller der ersten Stunde“ einig.

Imker bringt ein Bienenvolk mit zum Ökomarkt in Donauwörth

Seinen festen Platz bei dem Markt nahm Imker Alfred Hofmann ein. Er brachte eines seiner kleineren Bienenvölker mit und zeigte kenntnisreich auf die „Königin“. Das Bienenvolk konnte hinter Glas bewundert werden. Hofmann erklärte: „Wenn die Bienen mehr als zwei Kilometer von ihrem angestammten Platz entfernt sind, schwirren sie sofort in die für sie neue Landschaft.“

Claudia Tausch war zum ersten Mal vertreten. Die Baumschulgärtnerin engagiert sich seit einigen Jahren nebenher für die regionalen Schäfer, hilft die Wolle als „wertvolles Produkt“ zu vermarkten: „Mit dem Schafwollprojekt werden nicht nur Schäfer unterstützt, sondern auch die Bemühungen um mehr Naturschutz.“ Zu ihrem Sortiment gehörten Sitzkissen, Socken und Teppiche.

Der Ökomarkt im Heilig-Kreuz-Garten in Donauwörth lockte am Sonntag viele Besucher. Foto: Helmut Bissinger

Als Andreas Walda frühzeitig in den Ruhestand wechselte, suchte er nach einem Betätigungsfeld. Seither verarbeitet er vorwiegend heimisches Holz zu Gebrauchs- und Dekorationsgegenständen. Vom Brotzeitteller bis zur Pfeffermühle reichte das Angebot des 61-Jährigen. Einen Schwerpunkt bildeten bei dem Markt Dekorationen. Renate Marschall aus Thannhausen kam als Ausstellerin mit ihrer Trockenfloristik und jahreszeitlichen Trends zum Öko- und Regionalmarkt. Sie empfand, „dass es diesmal weniger Aussteller sind, aber dafür ist das Interesse sehr groß“.

Ökomarkt mit Angebot von Käse über Schnitzereien bis zu Schmuck

Ob Käse, Tee, Kaffee, Gewürze oder Bioweine, ob Holzschnitzereien, Textilien oder Töpferwaren, Holzspielwaren oder kunsthandwerklicher Schmuck – das war nur ein Ausschnitt aus der Produktpalette. Der Markt hat mit seinen bunten Facetten rund um gesundheitsbewusstes Leben und der Vorliebe für das Schöne im Leben nichts von seiner Anziehungskraft verloren. Kinder konnten malen, basteln und spielen – „ein tolles Erlebnis in der Gemeinschaft“, stellte eine Mutter fest.