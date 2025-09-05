Icon Menü
Gewitter: Blitzschlag in Riedlingen und überflutete Keller in Wemding

Donauwörth/Wemding

Gewitter: Blitz schlägt in Wohnhaus ein und Keller werden überflutet

Die große Gewitterfront, die am Donnerstagabend über die Region hinwegzieht hält im Donauwörther Stadtgebiet und in Wemding Feuerwehr in Atem.
Von Wolfgang Widemann
    Diese Dachplatten eines Mehrfamilienhauses in Riedlingen hat ein Blitz am Donnerstagabend zertrümmert.
    Diese Dachplatten eines Mehrfamilienhauses in Riedlingen hat ein Blitz am Donnerstagabend zertrümmert. Foto: Wolfgang Widemann

    Die große Gewitterfront, die am Donnerstag die Region erreicht hat, hat einer Reihe von Bewohnern und zahlreichen Feuerwehrleuten einen stressigen Abend und manchem ihnen auch eine schlaflose Nacht beschert. Schwerpunkt der unerfreulichen Ereignisse waren Wemding und das Donauwörther Stadtgebiet. In Wemding drang durch Starkregen das Wasser in mehr als 20 Gebäude ein. In Riedlingen schlug ein Blitz in ein Wohnhaus ein und mehrere Straßen waren vorübergehend überflutet.

