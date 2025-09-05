Gewitter: Blitz schlägt in Wohnhaus ein und Keller werden überflutet

Die große Gewitterfront, die am Donnerstag die Region erreicht hat, hat einer Reihe von Bewohnern und zahlreichen Feuerwehrleuten einen stressigen Abend und manchem ihnen auch eine schlaflose Nacht beschert. Schwerpunkt der unerfreulichen Ereignisse waren Wemding und das Donauwörther Stadtgebiet. In Wemding drang durch Starkregen das Wasser in mehr als 20 Gebäude ein. In Riedlingen schlug ein Blitz in ein Wohnhaus ein und mehrere Straßen waren vorübergehend überflutet.

Wolfgang Widemann

86650 Wemding

Gewitter