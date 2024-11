„Eine Kirche ohne Orgel ist wie ein Körper ohne Seele“, so hat es Albert Schweitzer einmal treffend beschrieben. Auf spektakuläre Weise verstand es nun der italienische Starorganist Paolo Oreni am Sonntag in der Wallfahrtskirche zu Niederschönenfeld, die Seele der historischen Paul Prescher-Orgel zu erfassen und ihren unverwechselbaren Klang zu entfalten.

