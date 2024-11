Neues Konzertprogramm in Niederschönenfeld

Der Freundeskreis der historischen Paul-Prescher-Orgel in Niederschönenfeld bietet seine Konzertreihe nun schon im fünften Jahr seit der Weihe der restaurierten Prescher-Orgel im Jahr 2019 an. Ein farbiges Programm, das mit seiner Vielfalt über das Jahr verteilt immer wieder interessierte und neugierige Besucher anspricht.

Schon traditionell werden Ruslan Soltys, ukrainischer Bariton, der am Theater Regensburg engagiert ist, und Florian Luderschmid die Konzerteihe mit einem Liederabend, der am 23. Juni im Bürgerhaus in Niederschönenfeld stattfindet, eröffnen.

Max Höringer, langjähriger Kirchenmusiker in Neuburg, an der Orgel und Hans-Paul Fuss aus Ingolstadt mit der Trompete werden die Zuhörer unter dem Motto "Geh aus, mein Herz, und suche Freud" am 28. Juli freudig in die sich anschließenden Sommerferien begleiten.

Beim diesjährigen Chorkonzert am 12. Oktober steht die "Freischützmesse" von Carl Maria von Weber im Mittelpunkt: Ein nicht sehr häufig aufgeführtes und gerade daher um so interessanteres Werk für Chor, Soli und Orchester, das Weber während seiner Arbeit am Freischütz komponiert hat.

Dazu kommt "Der 42. Psalm - Wie der Hirsch schreit" von Felix Mendelssohn Bartholdy zur Aufführung. Das "Nördlinger Bachtrompeten Ensemble" wird das Publikum am 3. November in seinem Jubiläumsjahr mit Musik aus mehreren Epochen, arrangiert für Bläser, Orgel und Pauken erfreuen.

Im Spätherbst, am 24. November, bietet der virtuose italienische Orgelsolist Paolo Oreni Orgelwerke bekannter Komponisten aus mehreren Jahrhunderten sowie Improvisationen von Kirchenliedern an. Luisa Hänsel schließt den Reigen am 15. Dezember: Die ausgebildete Jazz-Sängerin interpretiert Candlelight Carols, instrumental begleitet von Ihren Bandmitgliedern aus dem Luisa Hänsel Quintett

Alle Konzerte beginnen um 18Uhr. Sie finden mit Ausnahme des Auftaktkonzerts in der Wallfahrtskirche Mariae Himmelfahrt in Niederschönenfeld statt. Der Eintritt kostet jeweils 15 Euro. Kontakt ist möglich unter www.klosterorgel.de oder per Mail an konzert@klosterorgel.de sowie telefonisch unter 0172 8310361. (AZ)