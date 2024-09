Donauwörther Behörde arbeitet an Ausweisung des Koffermörders

Aktuell sitzt er in Straubing ein, nachdem er gemeinsam mit seinem jüngeren Bruder die Schwester ermordet, zerstückelt und in einen Koffer gepackt hat. Die furchtbare Bluttat geschah am 13. Juli 2021. Seit einiger Zeit befindet sich der vormals in der Donauwörther Parkstadt lebende Mörder H. bereits in Haft in Niederbayern. Er hat lebenslänglich bekommen. Wenn er das Gefängnis verlässt, ist die Ausländerbehörde des Landratsamtes Donau-Ries für den Afghanen zuständig. Dort bereitet man derzeit akribisch und mit Nachdruck die Ausweisung des Mannes vor - in der Hoffnung, dass es auch tatsächlich dazu kommt. Amtsleiter Johann Stark will hierbei auf spezielle rechtliche Instrumente zurückgreifen.

Thomas Hilgendorf