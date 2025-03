Warum Prinz William bei Airbus Helicopters in Donauwörth zu Gast ist

Airbus Helicopters verkauft seine Hubschrauber in alle Welt. Kunden sind nicht nur Staaten, Behörden und Firmen, sondern auch Privatpersonen. Die sind selbstredend reich. Schließlich kostet eine Maschine schnell mal ein paar Millionen Euro. Bei dem Hubschrauber-Hersteller in Donauwörth lässt sich so mancher Käufer selbst blicken. Manchmal sind das Prominente. Nach Informationen unserer Redaktion hielt sich ein solcher kürzlich im Umfeld der Fabrik auf. Aber nicht, um einen neuen Helikopter in Empfang zu nehmen.

