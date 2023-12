Die Weihnachtsstube des Helferkreises Rain ist eröffnet

Der gemeinnützige, ehrenamtliche Verein will "ein Lächeln ins Gesicht zaubern". Wer Bedürftigen Wünsche erfüllen möchte, ist dort richtig.

Blickfang war die kleine rote „Sekt-Ape“ der Familie Röger, die weihnachtlich geschmückt vor der Eisdiele "Eismosena" stand mit Sektausschank. Werner Brigl sorgte mit seinem Akkordeon für eine schöne Stimmung und dann ging es auch schon los: Die "Weihnachtsstube“ von "Wir aus Rain" und dem "Helferkreis Rain" war eröffnet. Der "Wir aus Rain"-Nikolaus (Peichinger Bauerntheater) begrüßte die Kinder und unterhielt sich mit ihnen. Doch es gab auch Tränen weil so manches Kind großen Respekt vor dem Nikolaus hatte. Als Belohnung gab es vom Weihnachtsmann noch einen süßen Weihnachtsstern (von der Bäckerei Schiml).

Bürgermeister Karl Rehm freute sich, die Eröffnung dieser besonderen Weihnachtsaktion vornehmen zu dürfen. Zu Weihnachten gehe es in erster Linie um Nächstenliebe und Solidarität, sagt er. Er freute sich über die für ihn ideale Zusammenarbeit zwischen der Gütegemeinschaft "Wir aus Rain" und dem gemeinnützigen Verein Helferkreis. In beiden Gruppierungen arbeiten Ehrenamtliche zum Wohle der Stadt. Er lobte ausdrücklich das ehrenamtliche Engagement der Organisatoren und Helfer. Gerade an Weihnachten werde uns bewusst, wie wichtig es ist, einander zu unterstützen und füreinander da zu sein. Er wünschte allen eine besinnliche Adventzeit.

Der Helferkreis Rain will Wünsche Bedürftiger erfüllen

Die neue Vorsitzende der Gütegemeinschaft Rain, Sandra Mayr, berichtete, dass Hedwig Rehm (eine der beiden Vorsitzenden des Helferkreises) den Vorschlag einer Kooperation hatte. „Im Eismosena wäre doch bestimmt noch Platz für den Helferkreis-Wunschbaum“. Die soziale Idee fand die Vorstandschaft von "Wir aus Rain" sehr gut.

Julia Schmalbach (die andere der beiden Vorsitzenden des Helferkreises) begrüßte die Anwesenden, besonders Marianne Wagner und Lilo Kühnel von der Tafel in Bäumenheim, sowie Alexandra Heimerl (Pflegedienstleitung des Rainer Seniorenheims). Außerdem bedankte sie sich bei Gaby Dorn, die für die wunderschöne weihnachtliche Dekoration im Eismosena und den Baum, den der Helferkreis nur noch „bestücken“ musste.

Auf dem Helferkreis-Wunschbaum hängen über 200 regionale Wünsche, die darauf warten erfüllt zu werden. Wer Bewohnern des Seniorenheims Rain, Kindern von Familien der Tafel in Bäumenheim, Kindern des Kinderheims Hemerten oder Kindern mit Bedarf aus Rain ein „Lächeln ins Gesicht zaubern“ will, nimmt einen Wunsch vom Baum, besorgt das Geschenk und bringen es weihnachtlich verpackt bis spätestens 17. Dezember zurück ins Eismosena. Die Pakete werden rechtzeitig vor Heilig Abend an die kleinen und großen Empfänger aus Rain und Umgebung verteilt.

Es gibt noch eine weitere Wunsch-Aktion in Rain. Die Gütegemeinschaft Rain verteilt in den teilnehmenden Geschäften in Rain die "Wir aus Rain"-Wunschzettel. Die Kunden können einen persönlichen Wunsch (der in den Läden der Gütegemeinschaft einlösbar ist) eintragen und in die Wunschzettelbox am Rathaus einwerfen oder in der Weihnachtsstube im Eismosena abgeben. Die Ziehung der Gewinner findet am Sonntag, 17. Dezember, ab 14 Uhr während des Rainer Weihnachtsmarktes vor dem Schloss statt.

Geöffnet ist die Weihnachtsstube im Eismosena bis zum 17. Dezember immer Donnerstag bis Sonntag (jeweils 16 bis 18 Uhr), damit Wünsche vom Wunschbaum abgeholt und erfüllten Wünsche als Weihnachtsgeschenk abgegeben werden können. (AZ)