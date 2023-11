Rain

vor 2 Min.

Ein herzliches Willkommen für Nicole Bereswil in Rain

Plus Die neue Pfarrerin ist in Rain angekommen. Nach nur sieben Monaten Vakanz ist damit die Pfarrstelle St. Michael wieder besetzt. Welche Wünsche sie beim Start begleiten.

Posaunenchor, Kirchenchor und Orgel begleiten den Festgottesdienst musikalisch, in dem Rains neue evangelische Pfarrerin Nicole Bereswill offiziell nicht nur in ihr Amt als Seelsorgerin eingeführt wird. Auch der Wechsel von der badischen in die bayerische Landeskirche ist damit vollzogen. Und: Sankt Michael hat nach erfreulich kurzer Vakanz wieder eine Pfarrerin.

Dekan Frank Wagner, der zu Beginn die Rolle der Amtsvertretung als Pfarrer innehat, begrüßt sie und verleiht seiner Freude darüber Ausdruck, dass es gelungen ist, diese Stelle nach nur sieben Monaten neu zu besetzen. Mit der Amtseinführung von Pfarrerin Bereswill sind nun wieder alle Pfarrstellen im Dekanat besetzt. Dann wechselt Frank Wagner zurück in seine Rolle als Dekan. Nach der Einführungsfrage an Pfarrerin und Kirchenvorstand segnet er zusammen mit Vertrauensmann Jochen Andreae und dessen Stellvertreterin Sabine Dallmaier Nicole Bereswill.

