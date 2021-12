Rain

Albert Weber war aus ganzem Herzen ein echter Rainer

Plus Mit dem Tod des Dehner-Seniorchefs Albert Weber verliert die Region eine der bedeutendsten Unternehmer-Persönlichkeiten. Wie sich Weggefährten an ihn erinnern.

Von Barbara Würmseher

Der Tod von Albert Weber macht viele Menschen in Rain und Umgebung betroffen. Der geschätzte Unternehmer und Senior-Chef der Firma Dehner starb am Donnerstag im Alter von 74 Jahren. Mit seinem unternehmerischen Geist hat er sich hohe Anerkennung und Respekt erworben, aber auch dem Menschen Albert Weber wird in seiner Heimatstadt große Wertschätzung entgegen gebracht. Er selbst hat sich stets aus ganzem Herzen als echter Rainer gefühlt, wie er bei seiner Verleihung der Ehrenbürgerwürde der Stadt Rain 2007 erklärte. Damals sagte er verschmitzt: "Lediglich acht Tage sind es, in denen ich kein Rainer war" und spielte damit auf seine Geburt in Augsburg an. Rain aber war er zeitlebens eng verbunden und machte sich auch als Mäzen um sie verdient. Weggefährten erinnern sich hier an eine große Persönlichkeit:

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

