„Spiel mit den Glasperlen“: Talent und Reife im musikalischen Dialog

Plus Beim konzertanten Spiel mit den Glasperlen begeistern Sophia Thumm und Maria Forthofer-Safiullina als eingespieltes Team.

Zum „Spiel mit den Glasperlen“ war das Rainer Publikum in den Veranstaltungssaal des Schlosses gekommen. Sophia Thumm, die Preisträgerin des Anton Lachner Preises 2021 (Violine) und Marina Forthofer-Safiullina (Klavier) gaben einen überaus kurzweiligen, immer wieder überraschenden, künstlerisch insgesamt fein gestalteten Konzertabend.

Auftakt zunächst mit „Präludium und Allegro im Stil von Gaetano Pugnani“ von Fritz Kreisler, einem der größten Flunkerer der Musikgeschichte, gab er doch eigene Stücke als verloren gegangene und wieder entdeckte Werke großer Meister aus. Sofia Thumm ließ hier bereits ihr vielversprechendes Talent aufscheinen, dies in wohl balanciertem Dialog mit dem Klavier von Marina Forthofer-Safiullina.