Lachnerpreis in Rain: Das sind die Preisträger

Sie feierten den Lachnerpreis: W. Pöppel (v. l.), G. Pfitzmaier, S. Thumm, N. Niermann, C. Forster, A. Wiedemann, C. Passavant, K. Golling, J. Geier, K. Rehm.

Plus Die angesehene Kulturauszeichnung der Region Rain ist vergeben: Den Lachnerpreis erhält die IG Rainer Winkel, den Jugendpreis die 15-jährige Sophia Thumm aus Münster.

Von Barbara Wild

Rufe nach einer Zugabe gibt es bei Preisverleihungen wohl selten. Beim Lachnerpreis in Rain am Mittwochabend aber konnte das Publikum nicht anders. Denn die junge Geigerin, die auf der Bühne gerade gezeigt hatte, warum sie den Kultur-Jugendpreis der Stiftung der Sparkasse Neuburg-Rain erhalten hat, begeisterte vom ersten Ton an. Mit gerade mal 15 Jahren beherrscht sie ihr Instrument auf eine technisch sehr reife Weise. Sophia Thumm aus Münster ist das, was man ein Ausnahmetalent nennen darf. Bis zu diesem Abend war sie den meisten im Saal des Bayertores und auch in ihrer Heimat wohl unbekannt - das ändert sich jetzt. Dank des Lachnerpreises.

