Grüne nominieren Riedelsheimer: Landratskandidat sieht Nachholbedarf beim Klimaschutz

Mit Kreis- und Stadtrat Albert Riedelsheimer ziehen die Grünen im Landkreis Donau-Ries in die Landratswahl im kommenden Frühjahr. 20 von 21 abgegebenen Stimmen entfielen bei der Aufstellungsversammlung im Gasthaus Zur Wallfahrt in Wemding auf den 58-jährigen Donauwörther. Die geringe Anzahl an Anwesenden sorgt bei Riedelheimer für sichtliche Enttäuschung. „Ich hoffe, dass noch ein paar kommen“, sagt er auf die Frage unserer Redaktion, ob er mit einer so schwachen Resonanz gerechnet habe. Seine Hoffnung blieb im weiteren Verlauf des Abends unerfüllt.

15 Minuten räumte ihm der Wahlausschuss für seine Vorstellung ein. Sollte er Landrat werden, wolle er die Landkreis-Verwaltung modernisieren, beginnt Riedelsheimer seine Aufführungen. Dazu gehöre insbesondere die Digitalisierung. So müsse die Terminvergabe online reibungslos funktionieren und E-Mails innerhalb kurzer Zeit zumindest mit einem Zwischenergebnis beantwortet werden, betont der designierte Kandidat. Nachholbedarf sieht er beim Klimaschutz. Bei diesem Thema wolle er dafür sorgen, dass ein konkreter und realistischer Plan entworfen werde, welche Schritte hin zu einem „treibhausneutralen“ Landkreis zu unternehmen seien. „Das Ganze kostet freilich Geld“, räumt er ein. „Mehr kosten würde es allerdings, keinen Klimaschutz zu betreiben.“ Ein gutes Beispiel für mehr Nachhaltigkeit wäre es beispielsweise, den angestrebten Neubau der FOS/BOS in Donauwörth aus Holz zu planen und grundsätzlich in den Schulen des Landkreises regionale Lebensmittel anzubieten.

Albert Riedelsheimer kandidiert für Grüne bei Landratswahl 2026

Neben dem Klimabereich, gehe es um „harte Standortfaktoren“, sagt der gebürtige Nordheimer, der auch Fraktionsvorsitzender von Grünen und Frauenliste im Kreistag ist. Dazu gehöre ein attraktives und stabiles medizinisches Angebot. Um dem Personalmangel in der Pflege zu begegnen, könne er sich vorstellen, unter anderem auf Bewerberinnen und Bewerber aus dem Ausland zu setzen und diese bei den zahlreichen bürokratischen Hürden zu unterstützen. „Ich will darüber hinaus, dass wir Beschäftigte in den Krankenhäusern und Seniorenheimen bei der Wohnraumsuche helfen und selbst Wohnungen für sie schaffen.“ Im Rahmen der Energiewende schlug er die Gründung von regionalen Energiewerken vor, wofür es bisher im Kreistag leider keine Mehrheit gebe. Dadurch wäre es möglich, Energie vor Ort zu erzeugen und die Bürgerschaft an der Wertschöpfung zu beteiligen.

Wichtig ist dem Grünen-Urgestein zudem, mit den Kreis-Kommunen auf Augenhöhe zu kommunizieren und deren Sorgen ernst zu nehmen. „Deshalb will ich keinen Kreisumlagensatz über 50 Prozent“, legt sich Riedelsheimer fest. Im Gegenzug erwarte er vom Freistaat, dass dieser seine Verpflichtungen erfülle und den Landratsämtern genügend Personal für den staatlichen Teil der Behörde zur Verfügung stelle. Warum sollten ihn die Landkreisbürger am 8. März kommenden Jahres zum neuen Landrat wählen? Was zeichne ihn aus? Zum einen betrachte er sich als respektvollen Menschen, der einen sorgfältigen Umgang mit der Natur und den Tieren auf dem Bauernhof seiner Eltern gelernt habe. Als ausgebildeter Sozialarbeiter könne er zuhören, vermitteln, Kompromisse finden und praktikable Lösungen in schwierigen Situationen finden. „Ich kenne die Sorgen und Nöte der Menschen in unserem Landkreis“, beschrieb Riedelsheimer seine Werte und Normen. Außerdem sei er durch die Mitgliedschaft im Kreistag, im Donauwörther Stadtrat und für eine Wahlperiode im schwäbischen Bezirkstag politisch erfahren.

Riedelsheimer will auch für den Kreistag kandidieren

Im Gegensatz zu einem Mitbewerber habe er auch einen „Plan B“: Er wisse, bei der wichtigen Abstimmung um den Landratsposten eher in einer Außenseiterrolle zu sein. Von daher werde er sich auch wieder um ein Kreistagsmandat auf der Grünen-Liste bewerben und dieses „so Gott will“ auch gewinnen, um im neuen Kreistag sechs weitere Jahre konstruktiv mitzuarbeiten. Nach seiner Rede stellen ihm die Anwesenden noch einige Fragen, die sie vorher etwas umständlich schriftlich formulieren mussten. Was er denn speziell für das Ries tun wolle, lautet eine davon. Da musste Riedelsheimer nicht lange überlegen: „Den Unesco Global Geopark fortentwickeln.“ Dazu gehörten nicht zuletzt die Einrichtung von dezentralen Geopark-Zentren. Diese Idee unterstütze er nachdrücklich, weil davon die betroffenen Kommunen etwas hätten. Außerdem spreche er sich als Beitrag zum Öffentlichen Personennahverkehr im Ries weiterhin für die Inbetriebnahme des Südabschnitts der Hesselbergbahn von Wassertrüdingen nach Nördlingen aus.

Landtagsabgeordnete Eva Lettenbauer nennt Albert Riedelsheimer zum Abschluss der Versammlung ein „gutes personelles Angebot“, in dessen Hände der Landkreis Donau-Ries gehöre.