Wieso ein Riedlinger ein Patent für eine Trinkflasche angemeldet hat

Bereits am Morgen des zweiten Tages ihrer Crowdfunding-Kampagne haben Ralph Seel-Mayer und Emma Ehrenberg ein wichtiges Etappenziel erreicht. Ihr Finanzierungsziel von 8000 Euro wurde nach 33 Stunden übertroffen. „Wir sind sehr happy, dass bisher so viele dabei sind. Bei so einer Kampagne muss man am Anfang schon viel Strecke machen“, sagt der 28-Jährige aus Riedlingen. Gemeinsam mit Ehrenberg, mit der er an der Hochschule in München studiert hat, hat er den „DRIK 17 Carrier“ entwickelt. Eine hybride Trinkflasche, vorwiegend für Rennrad- und Gravelbikefahrer, die einen zusätzlichen Stauraum für Reparatur-Equipment bietet. Etwas Vergleichbares gibt es auf dem Markt noch nicht. Deshalb haben die jungen Gründer bereits ein Patent angemeldet.

Beide haben den Masterstudiengang „Entrepreneurship und Digital Transformation“ studiert und waren auch in ihrer Freizeit häufiger gemeinsam mit dem Rad unterwegs. Gerade als Rennrad- oder Gravelbikefahrer habe man häufig das Problem, dass man kleine Gegenstände oder ein Reparatur-Kit irgendwo verstauen müsse. Seel-Mayer sagt: „Wir haben immer wieder nach einer Lösung gesucht, um das Equipment einfach und schön unterzubringen. Große Fans von Satteltaschen, die am Rad rumbaumeln, sind wir beide nicht. Und es schaut auch nicht besonders ästhetisch aus.“

So ist die Trinkflasche mit dem integrierten Reparaturset aufgebaut. Foto: Seel-Mayer

Drik17: Gründer sagen, dass jeder schon eine Flasche an seinem Rennrad verbaut hat

So haben sich die beiden leidenschaftlichen Radfahrer Gedanken über eine bessere Lösung gemacht – und sind auf ihren DRIK 17 gekommen. „Der Gedanke war, wie wir Vorhandenes am Rad nutzen können, ohne etwas zusätzlich montieren zu müssen“, erinnert sich Seel-Mayer. Die Trinkflasche, die sich mit einer Halterung an nahezu jedem Rennrad befinde, sei daher naheliegend gewesen. „Eine Flasche hat jeder standardmäßig an seinem Rennrad und Gravelbike verbaut. Dadurch benötigt unser Produkt keine weitere Montagelösung“, sagt der Riedlinger.

Mit einer Projektarbeit an der Hochschule startete die Idee, an der er mit der 26-jährigen Ehrenberg seit Ende Oktober 2024 kontinuierlich arbeitet. Seel-Mayer erklärt: „Es hatte am Anfang viel mit der Dimensionierung zu tun. Wie macht man etwa die Aufteilung zwischen Trink- und Toolbereich, das Außendesign und letztlich auch die Gewinde oder technischen Sachen, um das Produkt funktionsfähig zu machen.“ Der DRIK 17 kombiniere eine Flasche, die 417 Milliliter Flüssigkeit fasse und im unteren Teil, der einfach abzunehmen ist, ein Reparatur-Equipment beinhalte. Reifenheber, Multi-Tool, Flick-Set und ein Fach für Schlüssel oder Bargeld finden dort Platz. „Das muss man dann nicht in einer Satteltasche verstauen, sondern hat es ohne zusätzliches Gewicht gleich mit der Flasche dabei.“ Der Name, angelehnt an den häufig zitierten „Trick 17“, vereint die beiden Funktionen der Flasche, aus der man sowohl Trinken als auch ein Kit mit allen notwendigen Utensilien ziehen kann.

Riedlinger Seel-Mayer und Ehrenberg haben das Patent selbst angemeldet

Das Patent haben Seel-Mayer und Ehrenberg eigenständig angemeldet. Keine einfache Hürde, wie der Gründer aus Riedlingen erzählt: „Um Kosten zu sparen, haben wir das alles selbst gemacht. Aber das ist gar nicht so einfach. Die meisten Leute machen das deshalb auch mit einem Patentanwalt.“ Im Bekanntenkreis hatten die beiden glücklicherweise einen solchen Juristen, der hin und wieder beratend zur Seite stand. „Geschrieben und eingereicht haben wir es dann. Es ist aber eine sehr aufwendige Geschichte, weil so etwas auch teilweise durch Formfehler abgelehnt wird. Man muss da schon sehr viel beachten und aufpassen.“

Produziert wird ihr Produkt im Allgäu, auf den Markt kommen soll der DRIK 17 Carrier, wie das Produkt mit vollem Namen heißt, im März 2026. Der Preis soll etwa bei 40 Euro liegen, ganz fix sei er noch nicht. „Letztlich zahlt man für eine Tasche auch zwischen 30 und 50 Euro. Das ist für Radfahrer auch nicht besonders überraschend“, so der gebürtige Riedlinger. Die Produktion sei laut Seel-Mayer auch wegen eines anspruchsvollen Blasform- und Spritzgussverfahrens kostspielig, weshalb die Crowdfunding-Kampagne nötig sei. „Wir brauchen da schon mehr Geld als die 8000 Euro, die wir uns als erstes Ziel gesteckt haben. Wenn man jetzt mitmacht, weiß man auch sicher, dass man ein Produkt bekommt. Die Kampagne läuft auch weiterhin“, erklärt Seel-Mayer. Über die Plattform "Kickstarter" kann man sich noch bis Ende September am Crowdfunding beteiligen.