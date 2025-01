Sebastianiorden für Schützen, Dekan und Bezirksrat

Bei der Sebastianifeier in Donauwörth hat der Schützengau Donau-Ries traditionell verdiente Mitglieder geehrt. Außer der Reihe erhielt Ehrenmitglied und ehemaliger Gaujugendsportwart Franz Förg den Groß-Gold-Sebastianiorden. Die Auszeichnung in Silber ging an Donauwörths katholischen Dekan Robert Neuner und Bezirksrat Peter Schiele.

Sebstiani-Orden in Groß-Gold bekamen: Konrad Steidle (Altisheim), Albert Uhl (Bäumenheim), Gerhard Kundinger (Berg), Wilhelm Zinoni (Bissingen), Klaus Hofstetter (Buchdorf-Baierfeld), Albert Ottmann (Daiting), Manfred Kapfer (Donauwörth), Günter Thomas (Druisheim), Alfred Rehberger (Feldheim), Georg Hurler (Fotzheim), Klaus Bleymayr (Genderkingen), Alfred Michel (Gundelsheim), Susanne Faul (Harburg), Josef Kleebauer (Kaisheim), Hubert Roßkopf (Kölburg), Peter Wagner (Marxheim), Helmut Wolf (Otting), Renate Stadelmann (Ronheim), Franz Bayer (Wemding und Michael Kapfer (Wörnitzstein).

Sebastianiorden in Gold an zahlreiche Schützen

Sebastiani-Orden in Gold gingen an: Franz Zinsmeister (Altisheim), Christine Ost, Frederic Volz, Helmut Schweihofer (alle Asbach-Bäumenheim), Manfred Gentner (Auchsesheim), Johannes Mari, Anton Benninger (beide Berg), Franz Ganzenmüller (Bissingen), Maria Müller, Michaela Burkard (beide Buchdorf-Baierfeld), Andreas Löffler (Daiting), Thomas Merkle (Donauwörth), Hubert Sailer, Reinhold Sailer (Druisheim), Walburga Amann, Andreas Lechner (beide Eggelstetten), Andreas Hafner (Feldheim), Andreas Ferber (Flotzheim), Josef Sihs (Fünfstetten), Josef Spreng (Gundelsheim), Bernhard Gwosdek (Gunzenheim), Reinhold Sauer (Harburg), Michael Weißenburger (Hoppingen), Lothar Nunold (Kaisheim), Markus Ferber (Kölburg), Gabriele Hilz (Marxheim), Marianne Templer (Monheim), Dominik Zinsmeister (Nordheim), Antje Kapfer (Oberndorf), Wolfgang Götz (Oppertshofen), Anton Mayer (Otting), Irmgard Herzog, Werner Herzog (beide Rögling), Martin Stadelmann (Ronheim), Gerhard Bißwanger (Sulzdorf), Daniela Rist (Tapfheim), Hans Frank (Wemding), Monika Näpfle (Wörnitzstein), Regina Gehring und Matthias Brendel (beide Wolferstadt). (bih)