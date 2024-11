So bewertet der Stadtrat die Flächen in den Ortsteilen

Und so hat der Stadtrat im Detail über die 22 gewünschten Solarfelder, die zusammen rund 56 Hektar ergeben hätten, entschieden: In Staudheim gab es positive Beschlüsse zu allen fünf Flurnummern, in Wächtering zu allen drei Grundstücken. In Etting wurde dagegen alle vier Wünsche abgelehnt. In Gempfing sah der Stadtrat bei drei Parzellen die Kriterien nicht erfüllt, vier wurden dagegen „durchgewunken“. In der Gemarkungen Mittelstetten gibt es für zwei Grundstücke einen Vorvertrag, eines wurde wegen der Nähe zu Gewerbebetrieben abgelehnt.

