Solarpark Reichertsweiler liefert Strom für Molkerei Gropper

Die meisten Menschen bringen den Reichertsweiler Hof unweit der beiden Tapfheimer Ortsteile Brachstadt und Oppertshofen mit dem großen Ferkelerzeugungsbetrieb, der sich dort befindet, in Verbindung. Derzeit entsteht wenige hundert Meter östlich des Hofs, der sich auf der Gemarkung des Donauwörther Stadtteils Wörnitzstein befindet, etwas ganz anderes: ein Solarpark. Der soll bald ein großes Unternehmen in Nordschwaben mit alternativem Strom versorgen.
Donauwörth/Bissingen
