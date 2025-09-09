Icon Menü
Solarpark Reichertsweiler liefert Strom für Molkerei Gropper in Bissingen

Donauwörth/Bissingen

Solarpark Reichertsweiler liefert Strom für Molkerei Gropper

Nahe dem Reichertsweiler Hof (Stadt Donauwörth) wird derzeit eine große Freiflächen-Photovoltaikanlage errichtet. Wer hinter dem Projekt steckt.
Von Wolfgang Widemann
    Ein rund 16 Hektar großer Solarpark entsteht derzeit nahe dem Reichertsweiler Hof (Stadt Donauwörth).
    Ein rund 16 Hektar großer Solarpark entsteht derzeit nahe dem Reichertsweiler Hof (Stadt Donauwörth). Foto: Energiepark Reichertsweiler GmbH & Co. KG

    Die meisten Menschen bringen den Reichertsweiler Hof unweit der beiden Tapfheimer Ortsteile Brachstadt und Oppertshofen mit dem großen Ferkelerzeugungsbetrieb, der sich dort befindet, in Verbindung. Derzeit entsteht wenige hundert Meter östlich des Hofs, der sich auf der Gemarkung des Donauwörther Stadtteils Wörnitzstein befindet, etwas ganz anderes: ein Solarpark. Der soll bald ein großes Unternehmen in Nordschwaben mit alternativem Strom versorgen.

