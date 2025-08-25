Schulhausjugend lädt zur zehnten „Summerfeeling“-Party ein

Die Vorfreude steigt: Am kommenden Wochenende findet zum mittlerweile zehnten Mal die „Summerfeeling“-Party in dem Donauwörther Ortsteil Wörnitzstein statt. Große „Plattenpartys“, die vor zehn, zwanzig Jahren noch zuhauf die Massen anzogen, sind rar geworden. Die Schulhausjugend hält jedoch dagegen und lädt Feierlustige ein, den Sommer noch einmal in vollen Zügen zu genießen – bevor er endgültig dem Herbst Platz macht.

Bereits seit Tagen sind die Mitglieder der Schulhausjugend mit dem Aufbau beschäftigt. „Wir haben am Freitag und Samstag die meisten Bars aufgebaut“, berichtet der Vorsitzende Manuel Probst. Neben einem Essensstand und verschiedenen Bier-, Wein- und Spirituosen-Schenken kommt in diesem Jahr eine „Spritz-Bar“ neu hinzu, verkündet er. Gegen Ende der Woche werde noch die große Festivalbühne aufgebaut. Dann sei Wörnitzstein bereit für die etwa 1000 bis 1300 Besucher und Besucherinnen, die erwartet werden.

Plattenparty am 30. August: Zufahrt nur über die Wörnitzstraße möglich

Am Samstag, 30. August, geht es um 21 Uhr los, informiert Manuel Probst. Karten gibt es lediglich an der Abendkasse. Den Eintrittspreis hält die Schulhausjugend noch geheim. Einlass ist ab 16 Jahren (mit Aufsichtsnachweis). Die Party findet – wie jedes Jahr – in der Kiesgrube am Sportplatz in Wörnitzstein statt. Diese mache die Party besonders, findet der Vorsitzende: „Die Wände des alten Steinbruches werden während der Party von Lichtern angestrahlt. Die Location ist einzigartig.“

Besucher und Besucherinnen können auf den drei Parkplätzen am Gelände kostenlos parken. Die Zufahrt sei allerdings nur über die Wörnitzstraße möglich, sagt Probst. „Die Felsheimer Straße sperren wir. Da stehen die Bars“, begründet er.

Neben dem Urgestein Spinplex, einem DJ-Duo, das bereits in den vergangenen Jahren die „Summerfeeling“-Party unterstützte, tritt in diesem Jahr zum ersten Mal DJ Hanzii auf. Die Musik sei bunt gemischt, sagt Probst: „Die spielen alles, was gerade angesagt ist.“

„Summerfeeling“-Party in Wörnitzstein: Viele Freiwillige ermöglichen das Fest

Früher gab es in Wörnitzstein eine Plattenparty an der Brücke, berichtet Manuel Probst. Die habe dann irgendwann nicht mehr stattgefunden. Die „Summerfeeling“-Party mit neuem Konzept sei sozusagen der Nachfolger. Ab 2013 fand sie mit kurzen Unterbrechungen wegen Corona und Umbau immer statt. „Es ist das 10. Mal, dass wir die Party veranstalten. Das ist schon zu einer Tradition geworden“, sagt der Vorsitzende.

Ohne die zahlreichen Mitglieder im Verein wäre das nicht möglich, so Probst. Beim Aufbau helfen jedes Jahr rund 30 Leute, am Abend der Party selbst seien es über 70 Helfer und Helferinnen. Auch die freiwillige Feuerwehr Wörnitzstein unterstützt die Schulhausjugend kräftig. Der Vorsitzende freut sich über das Engagement: „Solange wir so viele Leute haben, die helfen und Spaß daran haben, können wir die Party auf die Beine stellen.“